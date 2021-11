Juventus di Allegri che sfiderà i campioni d'Europa del Chelsea nella quinta giornata del Girone H. I bianconeri hanno 12 punti, sono già certi del passaggio del turno ma vanno a caccia di un risultato positivo a Londra per blindare il primo posto nel raggruppamento che potrebbe garantire un sorteggio più morbido negli ottavi di finale. Appuntamento d'alta classifica per ladi Allegri che sfiderà i campioni d'Europa delnella quinta giornata del Girone H. I bianconeri hannosono già certi del passaggio del turno ma vanno a caccia di un risultato positivo a Londra per blindare il primo posto nel raggruppamento che potrebbe garantire un sorteggio più morbido negli ottavi di finale. La partita d'andata segnò una piccola svolta nel campionato-Juve data la vittoria allo Stadium per 1-0 con gol di Chiesa e la squadra di Allegri proverà a ripetere l'exploit a Londra.

Ad

Chelsea-Juventus: le formazioni ufficiali

Champions League Lukaku e Jorginho si allenano: possono esserci con la Juve UN GIORNO FA

Chelsea (3-4-3): Mendy; Chilwell, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chalobah; Ziyech, Hudson-Odoi, Pulisic. All. Thomas Tuchel

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Jovanovic

CHELSEA-JUVENTUS: DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

La sfida si giocherà allo Stamford Bridge, il calcio d’inizio è programmato alle ore 21,00. Chelsea-Juventus sarà trasmessa sia da Mediaset in chiaro, che dall’emittente satellitare Sky. I canali di riferimento saranno dunque Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. La sfida sarà disponibile anche in streaming: gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go e quindi su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android. Un’ulteriore opzione è NOW, piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento.

de Ligt: "Tutti alla Juventus vogliono vincere la Champions"

Champions League Allegri: "Dybala e Kulusevski disponibili. Dobbiamo segnare di più" IERI A 13:44