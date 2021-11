CHELSEA-JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

Chelsea (4-3-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kante, Alonso; Pulisic, Havertz, Ziyech. Allenatore: Tuchel

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata. Allenatore: Allegri

Arbitro: Jovanovic

CHELSEA-JUVENTUS: DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

La sfida si giocherà allo Stamford Bridge, il calcio d’inizio è programmato alle ore 21,00. Chelsea-Juventus sarà trasmessa sia da Mediaset in chiaro, che dall’emittente satellitare Sky. I canali di riferimento saranno dunque Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. La sfida sarà disponibile anche in streaming: gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go e quindi su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android. Un’ulteriore opzione è NOW, piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento.

LE STATISTICHE

Da quando ha battuto la Juventus nel primo incontro tra i due club (1-0 in Champions League nel febbraio 2009), il Chelsea non è riuscito più a vincere nelle ultime quattro partite contro il club italiano. La Juventus ha vinto le ultime due partite contro il Chelsea nella competizione europea (3-0 nel 2012 e 1-0 all'inizio di questa stagione), e potrebbe diventare la prima squadra a registrare tre vittorie consecutive contro il Chelsea in Europa. Nelle ultime 10 partite del Chelsea contro avversari italiani in Champions League, i Blues hanno hanno solo una vittoria, battendo il Napoli 4-1 nel marzo 2012. Non sono mai riusciti a mantenere la porta inviolata in tutte le 10 partite, concedendo 21 gol in totale.

Nei primi quattro turni della UEFA Champions League di questa stagione, il Chelsea è la squadra che ha subito meno gol (1,5). Dall'inizio della scorsa stagione, il difensore del Chelsea Thiago Silva ha vinto l'89% dei suoi duelli aerei in Champions League (32/36) - la percentuale più alta di qualsiasi giocatore in questo periodo.

