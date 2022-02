Dalle critiche all'ipoteca sui quarti. Brutto nel derby col Crystal Palace, solido e implacabile oggi: il Chelsea di Tuchel batte 2-0 il Lille e si aggiudica con facilità il primo round degli ottavi di finale. L'avvio dei Blues è folgorante, soprattutto grazie ad Havertz: dopo due nitide chance nei primi minuti, all'8' il tedesco incorna un corner perfetto di Zyiech e batte Jardim. Il Lille però non si scompone e gioca una discreta seconda fase di prima frazione di gioco, facendo inceppare a tratti i meccanismi offensivi dei Blues. La ripresa inizia su ritmi elevatissimi e piano piano viene fuori la qualità superiore dei ragazzi di Tuchel. Lo strappo decisivo lo regala l'infinito Kante, che dopo una sgroppata pazzesca serve in verticale Pulisic: scavino a superare Jardim e raddoppio confezionato. Una vittoria pesante dei Blues, che ipotecano salvo sorprese il passaggio ai quarti di finale. Unico muso lungo quello di Lukaku, relegato in panchina per tutto il match.

Il tabellino

Chelsea-Lille 2-0

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic (51' Loftus-Cheek), Alonso (80' Sarr); Ziyech (60' Saul), Pulisic (80' Werner); Havertz. All.: Tuchel

LILLE (4-5-1): Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djalo (76' Gudmundsson); Sanches (80' Ben Harfa), Xeka, Onana (65' Yilmaz), Andre, Bamba; David (81' Zeghrova). All.: Gourvennec

ARBITRO: J. Gil Manzano

GOL: 8' Havertz, 63' Pulisic

ASSIST: 8' Zyiech, 63' Kante

AMMONITI: 83' Loftus-Cheek

ESPULSI: -

NOTE: recupero 5'

La cronaca in 5 momenti

04 - HAVEEEERTZ!! SUBITO PRIMO SQUILLO DEL CHELSEA!! Ottimo lo scambio tra Zyiech e Azpilicueta, palla ottima per il tedesco che da ottima posizione spara alto sopra la traversa!

08 - HAVEEEEEERTZ!! HAVEEEEERTZ!!! CHELSEA IN VANTAGGIO!! Perfetto l'angolo a rientrare, perfetto il colpo di testa del tedesco!! Blues già in vantaggio!

40 - Altra bella giocata di Renato Sanches, che stavolta patendo largo da sinistra si è accentrato provando a calciare col destro: palla alta.

59 - HAVERTZ! ANCORA LUI! PALLA ALTA! Recupero perfetto del tedesco, che poi si lancia in verticale e opta per l'azione personale. Dribbling da posizione defilata e botta col sinistro, conclusione che finisce sopra la traversa.

63 - PUUUULISIIIIIIICCC!!! RADDOPPIA IL CHELSEA, MA CHE COSA HA FATTO KANTE!! Azione spettacolare in verticale del centrocampista francese, che serve in profondità Pulisic: scavetto perfetto dell'americano in anticipo su Jardim!

Il momento social

MVP

Il migliore - KANTE: dieci in uno. Interdittore, box-to-box, incursore, uomo assist. Centrocampista totale, moto perpetuo inesauribile. Non ce ne sono altri come lui.

Il peggiore - XEKA: il dirimpettaio è imprendibile, come inseguire una Ferrari guidando una Fiat Panda. Sverniciato e sovrastato: serata non alla sua portata.

