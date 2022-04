Chelsea-Real Madrid, match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League, è terminato sul punteggio di 1-3, frutto delle reti di Benzema (3) e Havertz. La gara è stata arbitrata da Turpin.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Chelsea

Edouard MENDY 4: sui primi due gol non ha colpe, ma è imperdonabile l'errore dopo pochi secondi di ripresa in cui regala la palla della tripla a Benzema, pur senza pressione ricevuta.

Mendy autore di un errore durante Chelsea-Real Madrid Credit Foto Getty Images

Antonio RÜDIGER 4,5: fatica già nel primo tempo, emblematico il contrasto molle su Benzema a inizio ripresa che conclude un errore da brivido iniziato da Mendy. Poteva salvare il compagno con una maggiore aggressività.

Thiago SILVA 5: serata complicata per l'ex Milan. Non riesce ad opporre resistenza al ciclone Benzema in occasione dei primi due gol.

Andreas CHRISTENSEN 4,5: in costante sofferenza contro la velocità di Vinicius. Sostituito all'intervallo da Tuchel. (dal 46’ Mateo KOVACIC 6: porta fluidità a centrocampo e rifornimenti alle punte)

César AZPILICUETA 6: schierato come esterno a tutta fascia sulla sinistra, ha la possibilità di calciare con il piede preferito rientrando verso il centro. Nel secondo tempo solo un miracolo di Courtois gli dice di no.

N'Golo KANTE 6: garantisce dinamismo ed equilibrio in mediana con numerose chiusure difensive. (dal 46’ Hakim ZIYECH 5,5: spreca la migliore occasione del Chelsea nell'assalto finale. Buon impatto)

JORGINHO 6: le geometrie del Chelsea arrivano tutte da lui. Splendido il cross che porta al momentaneo 2-1 di Havertz. (dal 64’ Ruben LOFTUS-CHEEK 5,5: non troppo appariscente nella mezz'ora in campo)

Reece JAMES 6,5: chiama all'intervento Courtois in più di un'occasione. Tanta spinta sulla corsia esterna, uno dei più positivi tra i Blues.

Mason MOUNT 6: Più vivace nel primo tempo, quando mette in difficoltà Mendy nell'uno contro uno. Cala nella ripresa.

Christian PULISIC 5: prestazione evanescente. La sua classe non si vede praticamente mai e Tuchel gli preferisce Lukaku nel finale. (dal 64’ Romelu LUKAKU 5: entra e riceve subito due palloni da girare in porta di testa. Sulla seconda l'errore è da matita rossa)

Kai HAVERTZ 7: il più ispirato nel reparto offensivo inglese. Con un movimento da attaccante vero si libera in area per il gol del temporaneo 1-2.

All. Thomas TUCHEL 5: le scelte iniziali destano alcune perplessità. Schierare Christensen contro il veloce Vinicius non convince. Cerca di cambiare l'inerzia del maych con i cambi dell'intervallo, ma Mendy e Rudiger gli rovinano il piano.

Le pagelle del Real Madrid

Thibaut COURTOIS 7: miracolo su Azpilincueta a inizio ripresa. I tanti interventi mantengono sicura la retroguardia.

Dani CARVAJAL 6: prestazione buona, unica pecca essersi perso Havertz sull'azione del gol dei Blues.

Eder MILITAO 5: tanti errori in avvio per poca concentrazione. Ammonito, salterà il ritorno per squalifica. (dal 65’ NACHO 6: porta solidità alla difesa come richiesto da Ancelotti)

David ALABA 6,5: guida la difesa con personalità, si perde solo Lukaku nel secondo tempo, il quale lo grazia di testa.

Ferland MENDY 6: meglio in fase di spinta, mentre soffre in alcune azioni di ripiegamento.

Luka MODRIC 7: la palla per Benzema nell'azione del 2-0 è il solito colpo di classe e visione sopraffina. Magico.

Toni KROOS 6: non nelle migliori condizioni, la sua esperienza lo aiuta a tenere compatto il centrocampo. (dal 74’ Eduardo CAMAVINGA s.v.)

CASEMIRO 7: perfetta la protezione garantita alla difesa. Nel finale lo sposta sulla linea difensiva per frapporsi alla fisicità di Lukaku.

Federico VALVERDE 6,5: posizionato in avanti, riesce ad effettuare bene le due fasi, dialogando al meglio con gli attaccanti. (dal 86’ Dani CEBALLOS s.v.)

Karim BENZEMA 9: pochi dubbi. Candidato più che autorevole per il prossimo pallone d'oro. Giocatore totale, seconda tripletta consecutiva in Champions. Stato di forma eccezionale, il Real con questo attaccante può sognare il trofeo. (dal 86’ Gareth BALE s.v.)

Karim Benzema, Chelsea-Real Madrid, Getty Images Credit Foto Getty Images

VINICIUS JUNIOR 7: coniuga alla velocità anche un alto tasso tecnico. Colpisce subito una traversa confermando la poca freddezza sotto porta, si riscatta poco dopo sfornando l'assist del vantaggio.

All. Carlo ANCELOTTI 7,5: il suo piano di gioco vince su tutti i fronti. Vinicius taglia in due la difesa dei Blues e Benzema fa il resto sotto porta. Buona anche la fase difensiva e l'equilibrio con la mediana. Qualificazione non chiusa, ma è un'ipoteca importante in vista del ritorno.

