Torna la Champions League e i riflettori, inevitabilmente, vanno ancora una volta su Pep Guardiola, alla caccia con il Manchester City di quel trionfo europeo che ancora gli manca. Guardiola infatti, fuori dal Barcellona, non è mai più riuscito a mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie, rimanendo di fatto fermo ormai a più di 10 anni fa, quando nel 2011 in finale a Wembley condusse il suo ultimo Barcellona al trionfo per 3-1 sul Manchester Uniter di Sir Alex Ferguson: la seconda delle coppe dei campioni conquistata con i catalani, ma anche l’ultima della sua carriera. Un percorso che sembrava dovesse interrompersi lo scorso anno, quando a Porto però fu beffato dal Chelsea di Tuchel una finale tutta inglese che ancora, qualcuno, indica come ‘macchia’ di Guardiola. Oltremanica infatti – e non solo – fu sottolineato come in quella partita Guardiola avesse sperimentato un po’ troppo. E il tema dell’”overthinking” – (pensare troppo, voler strafare) – è tornato d’attualità alla vigilia di Manchester City-Atletico Madrid, andata dei quarti in programma domani all’Etihad. Guardiola è apparso scatenato in conferenza stampa, con una risposta a metà tra il serio e il faceto che sta facendo il giro dei social in queste ore. Così il tecnico catalano sulla questione.

"In Champions League penso sempre troppo, mi piace sempre creare nuove tattiche e cercare nuove idee. Domani ne vedrete una nuova” ha detto Guardiola a chi chiedeva lumi sulla questione. Non credi che non sia corretto il trattamento che ogni tanto hai avuto, ovvero che a volte dicono che pensi un po’ troppo?” ha ribattuto il giornalista. Così di nuovo il tecnico del City:

"Sì, io penso molto. Ed è la ragione per cui ho dei buoni risultati in Champions League. Sarebbe noioso il mio lavoro se ogni volta giocassi allo stesso modo, anche perché ogni squadra è differente ma soprattutto ogni giocatore è differente. E’ la ragione per cui non posso approcciarmi ad Atletico Madrid e Liverpool nella stessa maniera. I movimenti del Liverpool sono completamente differenti da quelli dell’Atletico Madrid, specialmente perché ogni giocatore è differente. Ogni giocatore ha un padre e una madre con personalità differenti, e ogni giocatore ha quindi delle caratteristiche. Io mi devo adattare e aggiustare le cose, ed è per questo che mi piace pensare molto e creare delle stupide tattiche, e poi se non vinco mi auto punisco. E domani sicuramente farò qualcosa, stanotte cercherò un’ispirazione e verrò fuori con una tattica incredibile per domani... Domani giocheremo in 12”.

contro il ‘catenaccio’ di Simeone non sarà semplice, essendo poi la grande organizzazione difensiva e la chiusura di tutti gli spazi da sempre la tattica migliore per provare a disinnescare il calcio dello spagnolo. Vedremo cosa ne verrà fuori. Intanto il City arriva a questa partita reduce dall’impressionante striscia di 20 risultati utili su 21 in tutte le partite ufficiali disputate dall’11 dicembre scorso a oggi. L’unico a beffarlo: Sì, chiusura e ripartenza. Il buon Pep e i suoi mille pensieri sono avvisati... Insomma, Guardiola pare comunque di buon umore. Ma, essendo poi la grande organizzazione difensiva e la chiusura di tutti gli spazi da sempre la tattica migliore per provare a disinnescare il calcio dello spagnolo. Vedremo cosa ne verrà fuori. Intanto il City arriva a questa partita reduce dall’impressionante striscia di 20 risultati utili su 21 in tutte le partite ufficiali disputate dall’11 dicembre scorso a oggi. L’unico a beffarlo: Antonio Conte e il suo Tottenham . Indovinate come?. Il buon Pep e i suoi mille pensieri sono avvisati...

