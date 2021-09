Tanta attesa per il secondo debutto in Champions League di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United. Il portoghese ex Juventus prima del calcio d’inizio contro lo Young Boys si è reso subito protagonista con un particolare episodio. L’attaccante durante il riscaldamento ha infatti colpito con un tiro uno steward presente a bordocampo. Ronaldo è andato subito a sincerarsi delle condizioni del povero malcapitato e a chiedere scusa per il colpo. Il tiro infatti aveva mandato a terra lo steward creando un po’ di preoccupazione tra gli spalti.

