Inizia come peggio non poteva immaginare l’avventura di Roberto De Zerbi in Champions League alla guida dello Shakhtar Donetsk. Il 42enne tecnico bresciano ex Sassuolo e Benevento rimedia un incredibile 2-0 sul campo dello Sheriff Tiraspol, che alla prima partecipazione alla fase a gironi della Coppa Campioni centra un successo storico, visto che mai prima di questa sera una formazione moldava era nemmeno arrivata a giocarsi su un simile palcoscenico. Eroi del successo della formazione della Transnistria, Adama Traoré e Momo Yansane che regalano allo Sheriff tre punti che proiettano momentamente i moldavi in vetta al girone D. Nell’altro match delle 19:00 tutto facile per il Borussia Dortmund di Marco Rose che espugna il campo del Besiktas 2-1 grazie alle reti di Bellingham e del solito Erling Haaland (al 21° sigillo in UCL in 17 partite!).

Seguono aggiornamenti!

