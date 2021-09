Traguardo storico per la Juventus Women che, dopo aver battuto il Vllaznia anche nella gara di ritorno del preliminare, si qualifica per la prima volta nella propria storia alla fase a gironi della Champions League femminile. Dopo aver vinto all'andata per 2-0, le ragazze di Montemurro fanno il bis a Vinovo grazie al gol di Andrea Staskova nel primo tempo. Così, dopo diversi tentativi, ecco che le bianconere entrano nelle migliori 16 d'Europa. Ora si attende con felicità il sorteggio per la composizione del girone, che avverrà lunedì 13 settembre.

Cronaca

Si parte subito con grande convinzione, con la Juventus che vuole chiudere la pratica qualificazione già nel primo tempo. Ecco che al 34' arriva il gol del vantaggio di Staskova che deve solo appoggiare in rete dopo la grande giocata di Bonfantini. Da quel momento la partita è in ghiaccio, considerando il 2-0 dell'andata.

Nonostante il risultato, però, le bianconere continuano a spingere: Lundorf manca di poco il raddoppio con una conclusione potente che va a sbattere contro la traversa. Ci prova anche Girelli, ma la punta della Nazionale sfiora il palo all'80'. Poco male, la Juventus vince 1-0 e ottiene il pass per i gironi.

