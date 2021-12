Ad

Dove guardare Inter-Liverpool?

La gara d'andata, quella di San Siro, tra Inter-Liverpool verrà disputata di mercoledì. Ecco che quella sfida verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime. La gara di ritorno, dell'8 marzo, verrà invece trasmessa in chiaro su Canale 5. Sarà anche la primissima volta, in stagione, in cui l'Inter andrà in onda in chiaro, cosa mai capitata durante la fase a gironi. Liverpool-Inter sarà visibile anche su Sky, NOW e Infinity+.

-INTER-LIVERPOOL, 16 febbaio alle 21 - Amazon Prime;

-LIVERPOOL-INTER, 8 marzo alle 21 - Canale 5, Sky, NOW Tv e Infinity +

Dove guardare Juventus-Villarreal?

Al contrario, sarà la gara d'andata della Juventus ad essere mandata in onda in chiaro su Canale 5, il 22 febbraio. Quella in casa del Villarreal. Partita visibile anche su Sky, NOW e Infinity+. Il ritorno si disputerà di mercoledì 16 marzo e verrà trasmessa in esclusiva su Amazon.

-VILLARREAL-JUVENTUS, 22 febbraio alle 21 - Canale 5, Sky, NOW Tv e Infinity +;

-JUVENTUS-VILLARREAL, 16 marzo alle 21 - Amazon Prime

