Champions League

L'Inter freme per affrontare il Liverpool, Inzaghi, Dumfries che partito in sordina, ha conquistato il posto da titolare sulla fascia destra prendendo l'eredità pesante di Hakimi. Oltre a qualche 'cambiamento' di natura tattica e il difficile approccio al modo di giocare in Italia, Dumfries si è dovuto scontrare anche con le tradizioni della cucina italiana...

L'Inter era la squadra dove volevo andare

Siamo una grande squadra, giochiamo un calcio fantastico e ci divertiamo molto. Siamo concentrati sul vincere, siamo sulla strada giusta e sono sicuro che continueremo su questo cammino. Quando l'Inter si è messa in contatto con me e ho capito che facevano sul serio, ho capito che era quello il club dove volevo andare. [Dumfries al sito della UEFA]

Il pollo con la pesta col pesto

Due settimane fa erano molto arrabbiati con me perché avevo aggiunto del pollo alla mia pasta col pesto. Per loro era un insulto alla pasta. Ho capito che non avrei dovuto farlo più

Inzaghi: "Liverpool favorito, ma l'Inter avrà la mente libera"

