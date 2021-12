Junior Members della Juventus, Paulo Dybala ha confessato quelli che sarebbero i regali che vorrebbe ricevere. La possibilità di trionfare finalmente in Europa con i bianconeri e, perché no, vincere il Mondiale con la sua Nazionale. Non due Coppe così (intanto il cammino in Juventus e il gol più bello fatto con questa maglia. Ci avviciniamo al Natale e si pensa ai regali. A margine dell'"intervista” con i bambini deldella Juventus,ha confessato quelli che sarebbero i regali che vorrebbe ricevere. La possibilità di trionfare finalmente in Europa con i bianconeri e, perché no, vincere ilcon la sua Nazionale. Non due Coppe così (intanto il cammino in Champions parte con il Villarreal )... L'attaccante argentino ha raccontato poi un aneddoto sul suo arrivo allae il gol più bello fatto con questa maglia.

Vorrei la Champions e il Mondiale con l'Argentina

La lista è lunga, a Babbo Natale chiederei di portare la Champions alla Juventus. Sarebbe il regalo più bello per tutti. C'è anche il Mondiale, vincerlo con l'Argentina sarebbe qualcosa di straordinario e visto che sognare è gratis, anche chiedere a Babbo Natale è gratis. Noi gli chiediamo dei regali, poi se ce li porta saremo contenti

Una grande emozione la chiamata della Juve

La chiamata della Juventus è stata una delle emozioni più grandi della mia vita. Mi avevano chiamato in tanti perché stavo facendo bene al Palermo, ma quando il mio agente mi ha detto della Juve gli ho chiesto di rispondere solo a quelle chiamate e di non rispondere a nessun'altra

Con la '10' della Juve bisogna dare di più

La maglia numero 10 pesa tanto, quando la si indossa bisogna sempre dare di più. Nella storia di questo club il numero 10 è stato indossato da veri fenomeni, per me è un onore averla. Ho riflettuto tanto prima di accettare questo numero, ora spero di regalare ai tifosi qualcosa di spettacolare. Il gol più bello? Dico sempre che è il prossimo, ma per ora quello realizzato contro l'Inter allo Stadium, specialmente per l'azione. Peccato per l'assenza dei tifosi in tribuna quel giorno

