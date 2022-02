Matias Soulé, Allegri dovrebbe portarsi dietro anche il classe 2003 che era stato inserito nella “lista B” di Champions per la fase ad eliminazione diretta. Dopo la chiamata con la Nazionale argentina del novembre scorso, un altro importante step per Soulé che sogna di debuttare in Champions con la Juventus. Un minuto contro la Salernitana e tre contro il Venezia. Questo il ruolino di marcia di 18enne argentino della Juventus Under 23 che ha già vestito la maglia della prima squadra in stagione. Con Dybala e altri giocatori out , per la trasferta contro il Villarreal ( le probabili formazioni ),dovrebbe portarsi dietro anche il classe 2003 che era stato inserito nella “lista B” di Champions per la fase ad eliminazione diretta. Dopo la chiamata con la Nazionale argentina del novembre scorso, un altro importante step per Soulé che sogna di debuttare in Champions con la

In stagione Soulé, esclusa la prima squadra, ha collezionato 6 reti in 27 presenze tra Serie C e Coppa Italia Serie C con la squadra di Lamberto Zauli, senza dimenticare l'impegno nella Juventus U19 nella Youth League, con la squadra di Andrea Bonatti. Nella “Champions” dei giovani ha segnato ben due gol nelle due gare disputate col Chelsea, ma ora sogna di fare tanto anche nella vera Champions League.

Matìas Soulé (Facebook) Credit Foto facebook

Allegri ha dimostrato di essere un estimatore di Soulé e, in generale, di tutta la Primavera bianconera. Basta riascoltare le parole che aveva destinato alla squadra Under 23 e a tutto il settore giovanile: “I giovani che arrivano per allenarsi con noi sono pronti, vuol dire che la Juventus sta facendo un ottimo lavoro nel settore giovanile”.

