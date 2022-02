Champions League

La gestione Klopp, negli anni, ha portato a una certezza nei propri mezzi difficilmente scalfibile, fatto testimoniato - anche - dall'en plein di vittorie nel girone di qualificazione, quello con Atletico Madrid, Porto e Milan. E allora la domanda sorge speranza: esiste, per i nerazzurri, qualche speranza di passaggio del turno nella doppia sfida a eliminazione diretta? La risposta è Sì. E i motivi sono tre... L'Inter torna a disputare una gara di ottavi di finale di Champions dopo dieci anni. Lo farà contro il Liverpool, iniziando a San Siro , questa sera (mercoledì 16 febbraio alle 21). Un avversario, al momento del sorteggio, considerato una vera e propria beffa, soprattutto in considerazione dell'incredibile errore che ha portato alla ripetizione dell'estrazione, che inizialmente aveva affiancato i nerazzurri all'Ajax. I campioni d'Europa e del mondo nel 2019 e d'Inghilterra nel 2020 sono, da anni, tra il meglio che si possa trovare nel calcio continentale., negli anni, ha portato a una certezza nei propri mezzi difficilmente scalfibile, fatto testimoniato - anche - dall'en plein di vittorie nel girone di qualificazione, quello con Atletico Madrid, Porto e Milan. E allora la domanda sorge speranza: esiste, per i nerazzurri, qualche speranza di passaggio del turno nella doppia sfida a eliminazione diretta? La risposta è Sì. E i motivi sono tre...

1) Edin Dzeko

L'attaccante ex Roma è sempre il solito. Magari indolente nelle partite contro le provinciali, ma "incendiario" nei big-match che non hanno assolutamente bisogno di ulteriori stimoli. Il bosniaco classe '86, ha un'esperienza infinita nelle gare internazionali, nonché contro gli avversari di Premier League (da buon Manchester City). In zona gol, davanti all'amico ed ex compagno di squadra in giallorosso Alisson, sa come diventare letale. Sì, Edin Dzeko è il primo motivo di speranza per i nerazzurri.

Edin Dzeko (Inter) durante Napoli-Inter, Serie A 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

2) Barella out? Ci sono compattezza e solidità

Due sinonimi, differenziati da leggere sfumature, racchiuse nel personaggio Arturo Vidal. Che, a proposito di gente abituata ad affrontare certe sfide, è un altro fulgido esempio. Al di là dei singoli (a proposito, Simone Inzaghi sorride per il recupero in difesa di Alessandro Bastoni), l'Inter in questi ultimi due anni e mezzo, prima con Antonio Conte e poi col tecnico ex Lazio, si è trasformata in una squadra estremamente organizzata, solida per l'appunto. Il 3-5-2 è un'autentica "palestra" per perseguire questo scopo. Uno status quo che potrebbe far soffrire il Liverpool col suo 4-3-3. La "densità rocciosa" in zona nevralgica dei nerazzurri, arricchita lungo gli esterni dalla qualità di Ivan Perisic e dalla velocità di Denzel Dumfries, può essere un'arma in più su cui puntare.

Arturo Vidal (Inter) durante Inter-Roma di Coppa Italia 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

3) Le fatiche (innegabili) di Mané e Salah

"Sono contento che Sadio Mané e Mohamed Salah siano tornati in campo in Premier League subito dopo la finale di Coppa d'Africa che li ha messi di fronte l'uno all'altro. E l'hanno fatto subito dimostrando grandissima tenuta fisica e mentale. Ma da due professionisti come loro me l'aspettavo. Sono davvero felice di averli a disposizione e al massimo".

Parola di Jürrgen Klopp, tecnico di estrema sportività, uomo dai grandi principi morali. Poi, però, c'è l'oggettività di una Coppa d'Africa disputata da Senegal ed Egitto tra i 30 e i 35 gradi, su terreni infami, fino alla finale.

Mohamed Salah, Liverpool. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Giocata fino all'ultimo respiro, con Salah che - in particolare - ha affrontato tutte le gare ad eliminazione diretta (partendo dagli ottavi) portandosi - almeno - ai tempi supplementari, se non ai rigori. Mané e Salah saranno anche campioni, ma non robot. E occorre approfittarne...

