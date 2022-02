Champions League

Allegri sono soprattutto le condizioni di alcuni giocatori. In un colpo solo si sono fermati Rugani, Luca Pellegrini e Dybala. Il tutto considerando già l'assenza di Chiesa oltre a quella dei due centrali difensivi Bonucci e Chiellini. Chi recupera per l'andata di Champions contro il Villarreal (che arriva La Juventus non è uscita benissimo dalla sfida contro il Toro. Intanto un derby non vinto, con Belotti che ha riacciuffato la Juventus , ma a preoccuparesono soprattutto le condizioni di alcuni giocatori. In un colpo solo si sono fermati, Luca. Il tutto considerando già l'assenza di Chiesa oltre a quella dei due centrali difensivi Bonucci e Chiellini. Chi recupera per l'andata di Champions contro il(che arriva dalla vittoria contro il Granada ) di martedì 22? Dybala è atteso da esami strumentali che verranno effettuati domenica 20 febbraio: Allegri e tutto il popolo juventino incrociano le dita...

Come sta Dybala?

L'attaccante argentino ha rimediato un fastidio muscolare alla gamba sinistra mentre stava calciando verso la porta. Ma, per fortuna, non dovrebbe avere nulla di grave, con Dybala che si è fermato per tempo chiedendo subito il cambio. Anche Allegri dopo il match si era detto piuttosto tranquillo, ma l'argentino verrà comunque valutato attraverso gli esami strumentali che svolgerà nella mattinata di domenica. Cautela.

Dybala sostituito durante il derby Juventus-Torino - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Come sta Rugani?

indurimento al flessore, che ha costretto Allegri ad inserire così Alex Sandro come centrale al fianco di de Ligt. Anche Rugani non è grave e dovrebbe essere convocato per la trasferta contro il Villarreal. Il centrale difensivo neanche ha giocato la sfida contro il Torino, fermandosi durante il riscaldamento . Per lui un, che ha costretto Allegri ad inserire così Alex Sandro come centrale al fianco di de Ligt. Anche Rugani non è grave e dovrebbe essere convocato per la trasferta contro il Villarreal.

Come sta Pellegrini?

È quello che sta peggio dei tre elementi che si sono fatti male prima e durante il derby. L'ex terzino del Cagliari ha infatti rimediato una botta al ginocchio, con Allegri che l'ha dovuto sostituire all'intervallo. Al momento è da considerarsi a 'metà servizio'. Farà di tutto per essere almeno convocato per la trasferta di Champions.

Luca Pellegrini a terra durante il derby Juventus-Torino - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Come sta Bonucci?

Bonucci non è stato convocato per il derby per un problema al polpaccio (un affaticamento). Procede comunque il suo recupero in vista della gara di Champions, anche se - al momento - non sembrano esserci possibilità di vederlo in campo titolare. Lui vuole fare di tutto per essere almeno in panchina allo stadio de la Ceramica.

Come sta Chiellini?

L'altro centrale difensivo, invece, non partirà neanche per la Spagna anche lui per un problema al polpaccio, una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra. Non è così distante il rientro per il classe '84 che dovrebbe riprendere gli allenamenti di gruppo agli inizi di marzo. L'obiettivo è essere pronto per il ritorno di Champions allo Stadium fissato per il 16 marzo.

