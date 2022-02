È un sorpasso fittizio, visto che «balla» sempre il rinvio di Bologna, ma in testa, adesso, pedala il Milan. Sarebbe il colmo se avesse lasciato chiodi. Irrompe la Champions, e con la Champions il Liverpool. Mercoledì sera, ore 21 a San Siro, andata degli ottavi: l’Inter ha bisogno del massimo. Da sé stessa, dal suo popolo, da tutti. A parità di reti, i gol in trasferta non valgono più doppio. Un indizio goloso. In teoria, alla squadra di casa il dietro-front dovrebbe garantire una rotta più libera, meno prigioniera delle turbolenze: tattiche, psicologiche.

Vengono, i campioni, dall’1-1 del «Maradona»: rigore di Lorenzo Insigne, fendente di Edin Dzeko. Uno «spareggio» di specchiata cavalleria, riassumibile in una torta tagliata a metà. I Reds, da parte loro, hanno vinto 1-0 a Burnley, zampata di Fabinho in mischia. Simone Inzaghi rimane il candidato più autorevole allo scudetto, Jurgen Klopp deve fare i conti con il ciclo del Manchester City di Pep Guardiola. Altra musica, in Europa.

Favorito è il Liverpool. Finalista nel 2018, a Kiev, quando l’infortunio di Mohamed Salah e le papere di Loris Karius indirizzarono il risultato verso il Real di Cristiano Ronaldo, al valzer d’addio, e di Gareth Bale, autore della doppietta che spezzò il fresco equilibrio. Eversore del Tottenham, nel 2019, a Madrid: 2-0, Salah su rigore all’inizio, Divock Origi alla fine. L’Inter è ferma all’edizione del 2010, siglata da José Mourinho.

Mancheranno Nicolò Barella, squalificato, e Joaquin Correa, infortunato. Alessandro Bastoni, in compenso, è pronto. Serve una prestazione di profilo assoluto. Serviranno velocità e coraggio: che non significa buttarsi allo sbaraglio. Nel suo girone, il Liverpool le ha vinte tutte. C’era anche il Milan: 3-2 ad Anfield, con i titolari; 2-1 al Meazza, con le riserve. Al posto di Barella dovrebbe giocare Arturo Vidal. Più lui che Roberto Gagliardini. Non è imbattibile, il Liverpool, ma non smette di macinare, mai: neppure alle corde. Cruciale sarà limitarne le fionde laterali, Trent Alexandor-Arnold e Andrew Robertson. Ecco perché il contributo di Denzel Dumfries e Ivan Perisic si annuncia altrettanto decisivo.

E poi il tridente: Salah a destra, Roberto Firmino al centro, Sadio Mané a sinistra. Con Diogo Jota primo cambio, «alla» Alexis Sanchez. La fase difensiva poggia attorno a Virgil van Dijk, il lucchetto olandese che ha blindato il fortino. Pane al pane e pressing al pressing. Urge un Lautaro Martinez più ardente dell’ultimo, capace di profittare della «regia» di Dzeko, così diverso da Romelu Lukaku ma non meno prezioso, e non solo di imbeccarlo: come al Maradona, in occasione del pari.

Occhio ai portieri: Samir Handanovic e Alisson. Li sistemiamo per pigrizia fra i titoli coda, ma potrebbero orientare la trama. Il Liverpool costituisce la bilancia ideale per pesare ambizioni, personalità e cazzimma. La regia di Marcelo Brozovic troverà nel disturbo di Fabinho (o di Firmino, magari) schermi insidiosi. E sulle barricate della Maginot, Milan Skriniar, Stefan De Vrij (non proprio al top) e Bastoni dovranno celebrare il Te Deum dell’uno contro uno.

Corre, la memoria, al maggio del 1965: l’Inter di Helenio Herrera ribaltò il Liverpool in semifinale: da 1-3 a 3-0. E, sullo slancio, si prese la coppa. La seconda. Sono notti, queste, che si accendono da sole. A patto di camminare tutti insieme.

