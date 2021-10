Champions League

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky e in conferenza stampa a poco più di 24 ore da Manchester United-Atalanta : direttamente dal tempio dell'Old Trafford, sono tanti i temi toccati dall'allenatore della Dea: dall'analisi dell'avversario al ritorno a pieno regime di Ilicic, passando per l'atmosfera delle grandi occasioni.

Sulla fase difensiva

"Sarà fondamentale, sarà necessario sistemare la difesa. Tutto parte da lì, da come riesci a limitare il Manchester. Sarà fondamentale difendere bene per poi provare a giocare altrettanto bene".

Sull'atmosfera di Old Trafford

"Questo stadio è fantastico, incredibile. Sicuramente un'emozione, ma bisognerà tramutarla in energia positiva. E' una platea incredibile, giocheremo con tanta gente ed è una grandissima emozione. Ci misureremo contro una grande squadra, un grandissimo prestigio. Sarà una prestazione al meglio delle nostre possibilità".

Su Ilicic

"Quello che abbiamo visto a Empoli non lo vedevamo da tanti mesi, da Valencia in poi con questa continuità non s'era più visto... Speriamo tutti possa andare avanti così, s'è rivisto il vecchio Ilicic, con lui siamo più forti ed è un punto di riferimento fondamentale".

Sul Manchester United

"Loro offensivamente hanno tanti giocatori in grado di segnare, tirano bene dalla distanza e hanno fisicità nel gioco aereo. Nella fase offensiva giocano di squadra, hanno tecnica e tanti giocatori che hanno lo spunto che può fare la differenza. Col Leicester hanno stradominato la partita per tanto tempo, noi dovremo esser bravi nel riuscire a giocare al meglio. L'Atalanta dovrà essere brava soprattutto sotto l'aspetto tecnico".

Sul prestigio della Premier

"Sicuramente è una partita, come con il City e con il Liverpool, da cui usciremo arricchiti, con qualcosa di più nel bagaglio e nel repertorio. Le partite precedenti sono state durissime, decisive, ci hanno portato risultati utili per le qualificazioni. Quando ti confronti con la Premier giochi contro il top. Il livello di difficoltà è altissimo, ma c'è opportunità di crescita".

Sulle assenze

"Hai il vantaggio che non rischi di sbagliare la formazione. Sarà molto più semplice non sbagliare i cambi o gli undici, è l'unico vantaggio che vedo. Chiaro che le nostre siano assenze importanti, soprattutto nello stesso reparto. Questo ci costringerà a degli adattamenti. Però non credo assolutamente che l'Atalanta debba snaturarsi o inseguire degli aggiustamenti che non ha mai fatto. Ciò che abbiamo fatto ci ha portato a giocare questo tipo di competizioni".

Sugli elogi di Solskjaer

"Devo dire che per quanto mi riguarda ho ricevuto tanti complimenti in questi anni. Anche Andreazzoli domenica, Fabio Capello poco fa. Sono i più graditi e i più belli, fatti dai colleghi. Questo riconoscimento è un plauso al mio lavoro, alla mia idea di calcio che ostinatamente cerco di portare avanti. Non è sempre facile. Devo ringraziare i giocatori, sono loro che permettono a un visionario, come vengo definito qualche volta, a realizzare dei risultati".

Su Cristiano Ronaldo

"Cristiano Ronaldo non lo devo presentare io, è un giocatore straordinario, ha una capacità realizzata importante. I numeri parlano da soli, ha continuato a segnare, ultimamente il Manchester in campionato ha fatto qualche passo falso. Il valore della squadra è altissimo, si vede anche nelle partite perse, è un interprete pericolosissimo. Sappiamo della difficoltà della gara, ma questo succede a certi livelli quando ti scontri con un tipo di formazione".

Sulle difficoltà degli avversari

"Loro avranno una grande reazione, un grande pubblico. Questa è un'altra competizione, ci sta a inizio stagione incappare in qualche risultato non positivo. Ho visto anche contro il Leicester, ha fatto un ottimo primo tempo. Ci sono anche gli avversari, di valore. Giochiamo contro una grande squadra, non penso che abbiano crisi o difficoltà per avere perso una partita".

