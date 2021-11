Gian Piero Gasperini punta il Manchester United, squadra difficile da inquadrare, soprattutto dopo la partita "d'andata" ad Old Trafford: partita complicata ma assolutamente da non sbagliare per poter andare avanti in Champions League.

"Recuperiamo Palomino ed è già un successo. In questo ultimo periodo abbiamo avuto tante assenze in difesa ma le abbiamo superate bene e ci siamo adattati. Ora dobbiamo affrontare il Manchester e il Cagliari, poi dopo la sosta ci sarà tutti a disposizione. Lo United ha assoluto valore, con alti e bassi visto che perdono male col Liverpool e poi battono bene il Tottenham. La rosa è di valore mondiale, vogliamo sviluppare anche il nostro gioco".

Problema assenze

"Le assenze sono state un problema, visto che sono state tutte in difesa. Per alcuno giocatori è stata però un'opportinità per stupire. Siamo in una fase della stagione dove siamo in zona Champions in campionato, in Europa avremo partite determinanti e possiamo qualificarci. Con due vittorie in tre partite sarebbe quasi matematica. La stagione è buona, considerando tutto quello che è successo. Le aspettative sono sempre alte per noi".

Milan e Napoli

"Stanno facendo cose incredibili, l'unica che può sperare è l'Inter, ma devono rallentare loro, stanno facendo un campionato straordinario. Ci sono squadre forti, che si sono avvicinate alla zona Europa. Dobbiamo essere consapevoli dei propri mezzi, il campionato è ancora lungo".

Su Koopmeiners

"È un giocatore ancora giovane ma ha grande personalità. Sta crescendo notevolmente ed era arrivato con grandi credenziali. Sarà un leader dell'Atalanta del futuro e anche adesso nel presente è un giocatore molto importante per noi".

