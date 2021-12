Calcio

Champions League, Gasperini: "Villarreal più scarso di Ajax e Shakhtar? No, vinto Europa League"

CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico dell'Atalanta ha parlato alla vigilia del match decisivo contro il Villarreal: "Atalanta già passata? No, il Villarreal non è più scarso di Shakhtar o Ajax, ha vinto l'Europa League. In Europa non si vince per caso".

00:01:25, un' ora fa