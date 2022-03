Cresce l'attesa per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Villarreal. Tra poche ore, la squadra di Massimiliano Allegri si giocherà le sue carte per raggiungere la top 8 delle squadre migliori d'Europa. Ma non sarà una missione facile. L'1-1 dell'andata deve mettere in guardia i bianconeri. E lo sa meglio di tutti Giorgio Chiellini: "se non prendi queste partite con la stessa serietà di quando giochi col Real Madrid, finisci per perderle", ha detto in un'intervista per Amazon Prime. In una chiacchierata con l'ex compagno di squadra Claudio Marchisio, il capitano della Juventus ha parlato della stagione bianconera, del suo futuro e del suo passato.

Sul Villarreal

"Mi aspetto una partita difficile, è una squadra con un allenatore che conosco bene, che abbiamo affrontato al Siviglia e che ha uno storico importante: è una squadra tecnica ma soprattutto solida, organizzata, che si difende bene. Chiaramente a questi livelli il dettaglio fa la differenza: come noi eravamo stati bravissimi a sbloccarla, potevamo essere più attenti nel non subire gol. Adesso questi errori peseranno sempre di più, perché quando le differenze non sono così alte, o il dettaglio ti decide la partita o altrimenti ci saranno sempre più partite che finiranno ai supplementari e ai rigori".

Sulla rivoluzione di Conte

"Il nuovo calcio? A noi l'ha portato per la prima volta Conte, poi abbiamo proseguito con sfaccettature diverse, ma Antonio ha proprio cambiato la nostra visione del calcio. Io mai pensavo di cominciare a giocare con la voglia di dribblare dentro l'area, di cercare un passaggio filtrante. Io sono sempre per un equilibrio come in tutte le cose, però è chiaro che adesso nel calcio avere il controllo della partita e della palla è sempre più importante. Non mi piace chi proprio non gioca per niente, ma neanche chi gioca anche quando non serve e lo fa solo per pura estetica".

Conte Chiellini Juventus - Serie A - LaPresse Credit Foto Eurosport

Su Vlahovic

"Ha portato una ventata di entusiasmo a tutti: tifosi, giocatori, dipendenti. Dusan è un giocatore che sposta gli equilibri, che ci dà tanto anche come caratteristiche tecniche, era quello che mancava perché dopo Mandzukic non abbiamo più avuto una prima punta così di peso. Avevamo Gonzalo che è un giocatore eccezionale, con caratteristiche diverse, ma non avevamo una prima punta come lui, era sempre un adattamento. Ha dato tanto Alvaro, a cui però piace più giocare con un centravanti, ci ha giocato Paulo ma anche lui vorrebbe un centravanti, e lo stesso vale per Cristiano. Adesso questa squadra ha un suo numero 9, anche se ha il numero 7 sulle spalle, e ha trascinato un po' tutti. Poi ha 22 anni e una gran voglia di diventare il numero uno".

Sull'Allegri bis

"Nei primi mesi quando è tornato forse si aspettava di trovare una squadra più simile a quella che aveva lasciato, ma in realtà in questi due anni è cambiato tanto, tanti giocatori, la squadra si è ringiovanita, e soprattutto le colonne portanti che avevano fatto il suo ciclo, io in primis, non avevano più quella costanza di rendimento, di presenza, quindi gli equilibri interni sono cambiati. Da novembre si è vista piano piano la sua Juve, una Juve solida, con una propria identità, con i propri difetti e i propri pregi".

Massimiliano Allegri durante Juventus-Spezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Su de Ligt

"È' partito forse con qualche strascico degli Europei, ma poi è cresciuto partita dopo partita, sicuramente le responsabilità gli piacciono e lo stimolano. Secondo me c'è anche troppa richiesta per un ragazzo di 22 anni, Matthijs è un giocatore fortissimo, ma la maturazione nei difensori avviene a un'età molto più avanzata, io le mie migliori stagioni le ho fatte a 33-35. Lui quando ne avrà 28 sarà già un giocatore eccezionale, adesso sta crescendo e deve ancora migliorare tanto ma è un giocatore di livello mondiale".

