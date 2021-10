Mauro Icardi non figura nella lista dei convocati di Pochettino per la terza giornata dei gironi di Champions, con il PSG che attende il Lipsia in un match decisivo per il passaggio del turno. È la seconda defezione in attacco per i parigini dopo l'infortunio di Neymar, arrivato un po' malconcio dalla trasferta per le Wanda Nara. Anchenon figura nella lista dei convocati di Pochettino per la terza giornata dei gironi di Champions, con ilche attende ilin un match decisivo per il passaggio del turno. È la seconda defezione in attacco per i parigini dopo l'infortunio di, arrivato un po' malconcio dalla trasferta per le qualificazioni ai prossimi Mondiali . Nessun problema fisico, invece, per Icardi che aveva già saltato il match di campionato contro l'Angers : l'argentino aveva infatti ricevuto un permesso dal club per risolvere i "problemi familiari” degli ultimi giorni con il divorzio vicino con

Una bella gatta da pelare per l'ex attaccante dell'Inter perché non solo Wanda Nara è sua moglie e madre dei suoi bambini, ma anche perché è sua manager e agente. Un discorso da chiarire presto, considerando che Icardi aveva intenzione - se fosse arrivata la giusta offerta - di lasciare il PSG al termine della prossima stagione. Intanto Pochettino non lo convoca, volendo solo giocatori pronti per queste sfide molto importanti.

