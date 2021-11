Ancori vivi. Dopo tre sconfitte, il Milan strappa contro il Porto in rimonta il primo punto in questo infernale girone B di Champions League e - grazie al quarto successo in altrettante partite del Liverpool , già qualificato e certo degli ottavi di finale - può ancora sognare una miracolosa qualificazione alla seconda fase. La mission però resta semi-impossibile, visto che si passa necessariamente da due successi nelle prossime due gare, la trasferta al Wanda Metropolitano contro i Colchoneros e la sfida interna contro un Liverpool già a pancia piena, ma sicuramente non voglioso di fare brutte figure. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la situazione del gruppo B, il calendario e perché il Milan può ancora crederci.