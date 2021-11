Più vivi che mai. Dopo tre sconfitte e un pareggio in rimonta contro il Porto , il Milan piazza l'impresa al Wanda Metropolitano e tiene vive le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League. A Madrid, contro il coriaceo e scorbutico Atletico di Diego Simeone, basta un gol di Junior Messias (il primo in gara ufficiale in rossonero ) per tornare a vincere in Champions League e trasformare una mission impossibile in molto più possibile. Perché la squadra di Pioli con questo successo aggancia i Colchoneros a quota 4 punti e si porta a un solo punto dal Porto, sconfitto 2-0 sul campo del Liverpool di Klopp , dominatore del girone con 5 vittorie in 5 partite. E proprio contro i Reds, servirà l'ultimo sforzo per completare una rimonta da leggenda. Ecco nel dettaglio la situazione del gruppo B e perché il Milan può credere nel passaggio del turno.