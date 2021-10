Calcio

Champions League, il Porto avvisa il Milan: 4-1 al Boavista e primato in classifica. Guarda i gol

CHAMPIONS LEAGUE - La squadra di Sergio Conceiçao, che mercoledì sera sfiderà i rossoneri nel match valido per la quarta giornata del Girone B, cala il poker in campionato e rimane in testa alla classifica in compagnia dello Sporting Lisbona. In evidenza Evanilson, autore di una doppietta.

00:01:28, 7 minuti fa