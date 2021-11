Champions League

Gruppo A

CLUB BRUGES-RB LIPSA 0-5

Gol: 12' e 93' Nkunku (L), 17' e 45'+1 Forsberg (L), 26' André Silva (L)

Goleada della band di mister Beierlorzer nella sfida che contava solo ed esclusivamente per il terzo posto con Manchester City e PSG già certi di un posto agli ottavi di Champions. Doppiette di uno scatenato Nkunku agli estremi del match e per Forsberg (su rigore e con un destro al fulmicotone da fuori). Gloria anche per l'ex Milan André Silva. Nell'ultimo turno, RB Lipsia-Manchester City e PSG-Club Bruges. La classifica dopo la 5a giornata: Manchester City punti 12; PSG 8; RB Lipsia e Club Bruges 4.

Gruppo B

LIVERPOOL-PORTO 2-0

Gol: 52' Thiago Alcantara (L), 70' Salah (L).

Il Liverpool fa 5 su 5 e prosegue il suo percorso nel raggruppamento a punteggio pieno. Il Porto vuole vincere ad Anfield e ci prova con tutti i mezzi, ma viene punito nei suoi momenti migliori. Gol annullato a Sané al 37' per fuorigioco millimetrico su invenzione di Thiago Alcantara. Quest'ultimo, al 52', lascia partire un radente angolatissimo a imparabile dalla lunga distanza e porta in vantaggio i Reds, che raddoppiano al 70' dopo con Salah dopo uno spettacolare scambio con Henderson. Finisce 2-0 con altra rete annullata - sempre per fuorigioco - a Minamino. Milan vittorioso a Madrid con l'Atletico e, a parità di gol nello scontro diretto coi Colchoneros, rossoneri avanti di un"mattoncino" nella differenza reti generali. Ergo, se la band di Pioli sarà in grado di battere il Liverpool a San Siro e il Porto non batterà in casa quella di Simeone, il club meneghino otterrebbe una clamorosa qualificazione agli Ottavi. L'attuale classifica: Liverpool punti 15; Porto 5; Milan e Atletico Madrid 4.

Gruppo C

BESIKTAS-AJAX 1-2

Gol: 22' rig. Ghezzal (B), 54' e 69' Haller (A).

SPORTING LISBONA-BORUSSIA DORTMUND 3-1

Gol: 30' e 39' Pedro Gonçalves (S), 81' Pedro Porro (S), 93' Malen (B).

Gruppo D

SHERIFF TIRASPOL-REAL MADRID 0-3

Gol: 30' Alaba (R), 45'+1 Kroos (R), 55' Benzema (R).

Il Real Madrid vendica in casa degli "Sceriffi" la brutta figura dell'andata al Bernabéu. 3-0 in Transnistria con punizione di Alaba (deviata imparabilmente da Cristiano al 30'), rete di mezzo esterno di Kroos, che a fine primo tempo finalizza una splendida azione corale di prima con palla sulla base bassa della trasferta per poi rimbalzare oltre alla linea. E, in apertura di secondo tempo, gol di Benzema su assist di Mendy. Un tris che porta in dote un verdetto dolce per i tifosi nerazzurri: Inter agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Real Madrid e Inter si giocheranno, l Bernabéu, il primo posto del girone. Sheriff Tiraspol certo del terzo posto grazie alla "rendita" delle vittorie nei primi due turni. L'attuale classifica: Real Madrid punti 10; Inter 9; Sheriff Tiraspol 6; Shakhtar Donetsk 1.

