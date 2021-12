Manchester United come avversaria del Villarreal, ma è una cosa impossibile visto che la formazione spagnola e quella inglese si sono già affrontate nella fase a gironi. Il Manchester United era inserito nell'urna che doveva essere del Liverpool. Alla seconda pescata esce il Manchester City: quindi sarà l'altro club di Manchester a giocare col Submarino Amarillo. Incredibile, un errore porta alla ripetizione del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League : Andrej Arshavin estrae ilcome avversaria del, ma è una cosa impossibile visto che la formazione spagnola e quella inglese si sono già affrontate nella fase a gironi. Il Manchester United era inserito nell'urna che doveva essere del. Alla seconda pescata esce il Manchester City: quindi sarà l'altro club di Manchester a giocare col Submarino Amarillo.

Il sorteggio va avanti e l'Atletico Madrid pesca il Bayern, ma senza avere la possibilità di avere il Manchester United tra le possibili avversarie, visto che al suo posto c'era il Liverpool. Anche nel programma del computer, come mostrato sullo schermo durante la trasmissione live, appariva il colore rosso per lo United e verde per il Liverpool tra i rivali dell’Atletico, quando invece avrebbe dovuto essere il contrario. Per questo la società spagnola ha deciso di fare ricorso e chiedere la ripetizione della procedura.

Ufficiale: tutto annullato!

Poi arriva l'ufficialità: la UEFA fa riferimento a un problema tecnico che porta all'annullamento del sorteggio, che verrà ripetuto alle 15.

"A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di UEFA Champions League".

Gli ottavi di finale annullati: il quadro completo

Benfica-Real Madrid

Villarreal-Manchester City

Atletico Madrid-Bayern Monaco

Salisburgo-Liverpool

INTER-Ajax

Sporting Lisbona-JUVENTUS

Chelsea-Lille

PSG-Manchester United









