Per chi suona la campana della Champions? Ultimi rintocchi della fase a gironi, si profila un martedì di fuoco. L’Inter va a Madrid, serena: già qualificata, contenderà al Real la testa del gruppo. Che non è poco, ci mancherebbe, ma neppure una tortura. Il Milan, sull’orlo del precipizio, ospita un Liverpool in grande spolvero (cinque su cinque). Vincere potrebbe non bastargli: dipenderà da Porto-Atletico.

Inter in striscia positiva

Simone Inzaghi . La memoria di José Mourinho è stata asfaltata per un tempo e risparmiata per l’altro. Vittoria di gioco, di personalità. E i gol, tutti figli del mercato: Hakan Çalhanoglu, Edin Dzeko, Denzel Dumfries. Il turco costituisce uno dei confini più significativi tra la nuova e la vecchia gestione. Antonio Conte aveva Christian Eriksen, che da trequartista non quagliava nel 3-5-2 di base. Arretrò e finì titolare al fianco di Marcelo Brozovic, in una sorta di doppio play. Calha ha più libertà, lascia al croato la regia e lo affianca nei momenti di emergenza, oggettivamente rari. Faccia pure quello che vuole, se lo fa così. I campioni di hanno banchettato al tavolo di una Roma decimata . La memoria di José Mourinho è stata asfaltata per un tempo e risparmiata per l’altro. Vittoria di gioco, di personalità. E i gol, tutti figli del mercato: Hakan Çalhanoglu, Edin Dzeko, Denzel Dumfries. Il turco costituisce uno dei confini più significativi tra la nuova e la vecchia gestione. Antonio Conte aveva Christian Eriksen, che da trequartista non quagliava nel 3-5-2 di base. Arretrò e finì titolare al fianco di Marcelo Brozovic, in una sorta di doppio play. Calha ha più libertà, lascia al croato la regia e lo affianca nei momenti di emergenza, oggettivamente rari. Faccia pure quello che vuole, se lo fa così.

Carlo Ancelotti (Real Madrid) Credit Foto Getty Images

Non scherza nemmeno Carletto Ancelotti: 2-0 alla Real Sociedad in trasferta, reti di Vinicius (al decimo sigillo) e Luka Jovic. Liga in pugno, con otto punti sul Siviglia del Papu Gomez. La nuvola è Karim Benzema, uscito per infortunio. Difficile che recuperi. E il francese, si sa, è la pedina chiave dello scacchiere. In Europa, i Blancos si sono aggiudicati le ultime tre sfide con l’Inter: 3-2 e 2-0 la stagione scorsa; 1-0 a San Siro, di cortissimo muso, a settembre. Il Bernabeu freme. Simone, lui, dovrà rinunciare a Joaquin Correa, alternativa di livello. Largo a Lau-Toro Martinez e al pivot bosniaco. E’ l’ora di ribadire, in Europa, la bellezza che sta sbocciando in patria.

Milan, col Liverpool serve la partita perfetta

Stefano Pioli, da parte sua, aveva l’avversario più docile: la Salernitana, fanalino di coda. Due a zero svelto, primo posto in classifica. Il successo della Dea a Napoli ha rivoltato il podio: Milan 38, Inter, 37, Napoli 36. Certo, il Liverpool è il Liverpool, secondo in Premier. Serve la partita perfetta. Avete presente la versione del Wanda? Una cosa così. Come ogni buon luterano, Jurgen Klopp non gradisce di scendere a patti. Per batterlo, bisognerà morderlo, non limitarsi a graffiarlo. Contro il Porto, ad Anfield, fece turnover e s’impose comunque, 2-0. Il ritorno di Virgil Van Dijk ci ha restituito il meglio dei Reds. Sabato, 1-0 a Wolverhampton: rete di Divock Origi, una riserva. E occhio al minuto: era il 94’, non muoiono mai. , da parte sua, aveva l’avversario più docile: la Salernitana, fanalino di coda. Due a zero svelto, Franck Kessié più Alexis Saelemaekers , e pilota automatico. Il k.o. di Simon Kjaer è un macigno. Le assenze di Ante Rebic, Olivier Giroud e Rafael Leao , dettagli non trascurabili. Ma il morale è alto, confortato addirittura dal. Il successo della Dea a Napoli ha rivoltato il podio: Milan 38, Inter, 37, Napoli 36. Certo, il Liverpool è il Liverpool, secondo in Premier.. Avete presente la versione del Wanda? Una cosa così. Come ogni buon luterano, Jurgen Klopp non gradisce di scendere a patti. Per batterlo, bisognerà morderlo, non limitarsi a graffiarlo. Contro il Porto, ad Anfield, fece turnover e s’impose comunque, 2-0. Il ritorno di Virgil Van Dijk ci ha restituito il meglio dei Reds. Sabato, 1-0 a Wolverhampton: rete di Divock Origi, una riserva. E occhio al minuto: era il 94’, non muoiono mai.

Divock Origi Credit Foto Getty Images

All’andata, il Diavolo venne massacrato per mezz’ora, poi cominciò a respirare, passò clamorosamente in vantaggio, salvo arrendersi per 3-2. Molto gira attorno a Zlatan Ibrahimovic, alle sue lune e alle sue cicatrici. Sono ordalie che coinvolgono la bellezza di 29 Champions: 13 il Real, 7 il Milan, 6 il Liverpool, 3 l’Inter. Sono esami dai pronostici aperti che ci aiuteranno a pesare, al netto della vaselina quotidiana e degli esiti contingenti, il valore della Milano da bere. Penso a Calhanoglu. E a Junior Messias, manifesto di "chi cerca, trova".

