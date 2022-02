È costata molto la reazione scomposta di Nicolò Barella nel match contro il Real Madrid della fase a gironi. Un'espulsione con conseguente doppia giornata di squalifica che complica i piani di Inzaghi per entrambi i match degli ottavi contro il Liverpool.

Barella espulso durante Real Madrid-Inter - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le soluzioni per il tecnico interista sono essenzialmente due: Arturo Vidal e Roberto Gagliardini. Favorito sicuramente il cileno, maggiormente impiegato nell'ultimo periodo e giocatore dall'esperienza richiesta in queste sfide. Vidal non sta però vivendo un periodo brillante e la conferma si è vista nel finale di partita disputato nel derby. Gagliardini è uscito dalle rotazioni nell'ultimo mese ed è per questo da considerare più indietro nelle gerarchie. Più probabile un suo impiego nel match di domenica contro il Sassuolo al posto dello squalificato Brozovic. Non al meglio Vecino, non convocato per l'ultimo impegno a Napoli.

Infortunio di Bastoni durante Inter-Roma Credit Foto Eurosport

Salgono le speranze di recuperare Bastoni, già al lavoro da alcuni giorni per recuperare dal trauma distorsivo alla caviglia accusato in Coppa Italia. Dimarco e D'Ambrosio sono le alternative per ricoprire il ruolo di terzo centrale, oppure possibile lo spostamento di De Vrij e l'utilizzo di Ranocchia in mezzo.

