Arriva l'esordio in Champions League per l'Inter, con i nerazzurri che dovranno affrontare il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Queste le parole di Edin Dzeko rilasciate ai microfoni di Amazon Prime Video. "Non vedo l'ora di rigiocare in Coppa. Alla prima abbiamo subito i migliori. Siamo pronti. Io con Aguero mi sono trovato benissimo, come lui con me, lo so per certo. Se facciamo qui con Lautaro quel che abbiamo fatto allora sono contento. Lautaro è un grandissimo giocatore e speriamo nei prossimi due anni almeno di fare grandi cose per l'Inter".

"Ho visto nell'Inter molta fiducia in me e che sanno e pensano che posso dare ancora tanto. Ho conosciuto il presidente Steven Zhang qualche anno fa a Milano e mi ha chiesto se immaginavo di giocare nell'Inter. L'anno scorso l'ho visto nel post-partita contro l'Inter ed erano già campioni d'Italia, ho fatto i complimenti e lui mi ha detto che avrei potuto vincere lo scudetto". Un obiettivo cui lavorare oggi alle dipendenze di Simone Inzaghi:"Negli ultimi anni ha fatto grandi cose alla Lazio e spero che da adesso tutti e due insieme continueremo a farle". E il peso dell'eredità di Lukaku? "Ha dato tanto all'Inter negli ultimi due anni. Ha vinto lo scudetto e fatto tante cose, ha fatto tanti gol. Ma io non sento un peso, non guardo cosa ha fatto un altro giocatore, penso solo all'Inter e ad aiutare la squadra".

