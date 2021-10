Urgono terapie forti, serve il martello che usò Antonio Conte. E’ la seconda sconfitta stagionale, dopo il k.o. casalingo con il Real. Bene ha fatto Simone Inzaghi - applaudito all’Olimpico, evviva - a smarcarsi dagli alibi. Un gol come il tap-in di Felipe Anderson si può prendere, ma mai - e ribadisco mai - reagendo in quel modo, da zitella isterica. "Dico Inter", modestamente. Chiudevo così l’analisi di presentazione. Tre a uno per la Lazio . Mi rifugio nella piccola grotta in cui avevo blindato l’ipotesi remota dello zero a zero. Hanno perso, i campioni, per aver perso la testa. Vizio antico, da "pazza" Inter., serve il martello che usò Antonio Conte. E’ la seconda sconfitta stagionale, dopo il k.o. casalingo con il Real. Bene ha fatto Simone Inzaghi - applaudito all’Olimpico, evviva - a smarcarsi dagli alibi. Un gol come il tap-in di Felipe Anderson si può prendere, ma mai - e ribadisco mai - reagendo in quel modo, da zitella isterica.

Edin Dzeko al posto di Romelu Lukaku, non si poteva non correggere la mappa: i cambi di campo sono sempre graditi, ma oggi la palla lunga non ha più senso. Dzeko, proprio lui, arretra e si offre, di sponda, ai blitz degli esterni, sempre "alti", e dei centrocampisti. Che, per esigenza, si sporgono più che in passato, costringendo i tre della difesa a marcare, talvolta, a sistema puro, uno contro uno. Sciupare un Marcelo Brozovic del genere è un lusso colossale. Non v’è dubbio che la sosta abbia contribuito a mescolare le carte: in condizioni normali, Lautaro Martinez sarebbe partito titolare. Resta il fatto che, in vantaggio di un gol e con l’avversario in pugno, solo una squadra dalla personalità ballerina può farsi scippare il risultato in maniera così barbina, così infantile. Maurizio Sarri, nella formazione e nelle staffette. Fin qui, le riscosse dei secondi tempi avevano mascherato i languori dei primi: a Verona, a Firenze, con il Sassuolo. Non sabato. Molto segna, l’Inter, ma molto incassa. Una costante, ormai. Conal posto di Romelu Lukaku, non si poteva non correggere la mappa: i cambi di campo sono sempre graditi, ma oggi la palla lunga non ha più senso. Dzeko, proprio lui, arretra e si offre, di sponda, ai blitz degli esterni, sempre "alti", e dei centrocampisti. Che, per esigenza, si sporgono più che in passato, costringendo i tre della difesa a marcare, talvolta, a sistema puro, uno contro uno. Sciupare undel genere è un lusso colossale. Non v’è dubbio che la sosta abbia contribuito a mescolare le carte: in condizioni normali,sarebbe partito titolare. Resta il fatto che, in vantaggio di un gol e con l’avversario in pugno, solo una squadra dalla personalità ballerina può farsi scippare il risultato in maniera così barbina, così infantile. Al netto dei meriti laziali, indiscussi . E del coraggio di, nella formazione e nelle staffette.

Tra Inter-Sheriff e Inter-Juve

sette punti, non è grave. In Champions, viceversa, occhio alla penna. Lo 0-1 realista e lo 0-0 di Kiev collocano l’Inter in un ingorgo di imprevisto, e spericolato, imbarazzo. Inoltre: domenica, a rimorchio di Roma-Napoli, andrà in onda Inter-Juventus. Sappiamo cos’è e, soprattutto, cosa significa. La classifica del gruppo D riserva un panorama che nessuno, alla vigilia, avrebbe sospettato: Sheriff punti 6, frutto del 2-0 allo Shakhtar e del 2-1 al Bernabeu; Real 3; Inter e Shakhtar 1. Basta, si sa, il secondo posto. Stesso discorso di un anno fa, quando i "contigiani" finirono addirittura ultimi, fuori da tutto. In tempo, però, per guardarsi in faccia e scalare la vetta dello scudetto fino a conquistarlo. E adesso, testa alla Champions. In campionato, siamo appena all’ottava e il distacco, pur già consistente:, non è grave. In Champions, viceversa, occhio alla penna. Lo 0-1 realista e lo 0-0 di Kiev collocano l’Inter in un ingorgo di imprevisto, e spericolato, imbarazzo. Inoltre: domenica, a rimorchio di Roma-Napoli, andrà in onda Inter-Juventus. Sappiamo cos’è e, soprattutto, cosa significa. La classifica del gruppo D riserva un panorama che nessuno, alla vigilia, avrebbe sospettato: Sheriff punti 6, frutto del 2-0 allo Shakhtar e del 2-1 al Bernabeu; Real 3; Inter e Shakhtar 1. Basta, si sa, il secondo posto. Stesso discorso di un anno fa, quando i "contigiani" finirono addirittura ultimi, fuori da tutto. In tempo, però, per guardarsi in faccia e scalare la vetta dello scudetto fino a conquistarlo. Gli "sceriffi" sono una mina vagante . Non hanno nulla da perdere, piacciono al destino. L’Inter li aspetta martedì a San Siro: "deve" vincere. Immagino Lau-Toro dall’inizio, con Hakan Calhanoglu. Non è questione di uomini, almeno in teoria. E’ questione di nervi, di fiducia, di gioco da spalmare meglio. Rispetto a Conte, l’Inter di Inzaghi marcia a meno uno in Europa e a più due in patria. Siamo lì, dunque. Anche se non sembra.

