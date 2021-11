Calcio

Champions League, Inter, Inzaghi: "La qualificazione è nelle nostre mani, avanti così"

CHAMPIONS LEAGUE - Il mister dell'Inter, Simone Inzaghi, commenta la vittoria per 3-1 in casa dello Sherif Tiraspol, che spiana il discorso qualificazione per i nerazzurri.

