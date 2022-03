"All'andata il risultato ci ha penalizzato, abbiamo giocato un'ottima gara. Sarà difficilissimo, ma andremo lì con fiducia e motivazioni".

Sul piano partita

"Partiamo da un punteggio di svantaggio, sarebbe importante trovare un gol nel primo tempo, essenziale, ma sarà molto difficile. L'abbiamo preparata in tre giorni, sappiamo chi incontreremo: una delle squadre più forti d'Europa con City e Bayern. Giochiamo in uno stadio difficilissimo".

Sui convocati

"Stanno tutti bene, anche Perisic. Sono convocati tutti tranne Barella squalificato e Kolarov che è fuori lista. Per il resto partiremo tutti per Liverpool".

Sul cammino dell'Inter in Europa

"Il club non arrivava agli ottavi da tanti anni, abbiamo meritato ampiamente la qualificazione. Al sorteggio non ci è andata benissimo, sapevamo della forza del Liverpool che abbiamo affrontato nel migliore dei modi. Così faremo anche in casa loro, giocandoci le nostre carte. Cresceremo comunque tutti perché sono gare uniche per i ragazzi e per me".

Sul 5-0 con la Salernitana

"Fa piacere certo, abbiamo fatto diventare semplice la partita. Siamo stati bravi a dominarla. Ci voleva a livello di testa".

Su Bologna-Inter

"Mi sarebbe piaciuto giocare il 6 di gennaio. C'è un ricorso in atto, stiamo aspettando che ci diano una data".

Sulla corsa Scudetto

"Qualora la gara si mettesse male, gestiremo le forze per il campionato? Spero non succeda, in questo periodo abbiamo speso tante energie fisiche e soprattutto mentali. Cercheremo di affrontare bene una partita così che ti dà carica".

Su Zhang

"Il presidente è qua da tanto tempo, è sempre con noi. Fa enormemente piacere la sua vicinanza, come la vicinanza di tutta la dirigenza. Sono sempre qua tutti, pronti ad aiutare la squadra. E' importante per me e per la squadra".

