Champions League

Inter-Liverpool e PSG-Real Madrid ( Finalmente si torna! Martedì 15 febbraio le big d'Europa torneranno in Champions e gli ottavi di finale già ci regalano grandi sfide come il calendario completo ). Chi continuerà il proprio sogno? Quale sarà la sorpresa e quale la delusione? Abbiamo provato a farci 5 domande e a darci 5 risposte. Ecco cosa ne è venuto fuori, ricordando che questa edizione sarà la prima senza la regola dei 'gol in trasferta' . Cosa cambierà?

1) Alla luce del momento di forma, chi può considerarsi la favorita per la vittoria finale?

Davvero complicato scegliere una favorita in mezzo a club come Manchester City, Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco, Real Madrid e PSG. Il contingente inglese è quello che fa più paura ed è proprio da qui che prendiamo la nostra scelta. Il City di Guardiola sembra essere giunto alla maturazione definitiva, come testimonia il +9 in campionato sul Liverpool. Un bilancio tra compattezza difensiva e sfuriate offensive. Cancelo come opzione di spinta a sinistra, l'inventiva di Bernardo Silva e De Bruyne, fino al tridente leggero in cui si è ritrovato il miglior Sterling. Liverpool, PSG e Bayern Monaco sono le rivali più accreditate, ma questo può essere l'anno buono per i Citizens.

Grealish e De Bruyne esultano per un gol realizzato dal Manchester City in Premier League Credit Foto Getty Images

2) Qual è l'obiettivo realistico di Inter e Juventus?

Il sorteggio ha definito gli orizzonti delle due italiane. Se per l'Inter un passaggio del turno contro il Liverpool sarebbe da considerare un miracolo, per la Juventus la qualificazione contro il Villarreal è un obbligo. La squadra di Inzaghi si trova di fronte un avversario forte, abituato a questo genere di partite e infarcito di campioni. Nerazzuri privi di Bastoni e Barella e proprio il sardo era l'uomo che serviva in questo genere di partite. La banda di Allegri si ritroverà di fronte un Villarreal settimo nella Liga e senza la stella Gerard Moreno. I bianconeri hanno tutto per l'accesso ai quarti, poi servirà un altro aiuto dall'urna per sognare ancora.

Barella espulso durante Real Madrid-Inter - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

3) Da quale ottavo di finale ci si può aspettare una sorpresa?

Premesso che la sorpresa più grande potrebbe arrivare proprio dalla sfida tra Inter e Liverpool, particolare attenzione va portata su Benfica-Ajax. Gli olandesi sono favoriti avendo impressionato nella fase a gironi chiusa a punteggio pieno. Occhio, però, ai portoghesi capaci di eliminare il Barcellona e squadra sempre ostica da affrontare negli scontri ad eliminazione diretta. In casa Benfica a fine 2021 c'è stato il cambio in panchina, con l'esonero di Jorge Jesus e la guida tecnica affidata a Verissimo, periodo in cui è scoppiata la stella Darwin Nunez.

Darwin Núñez a segno in Benfica-Barcellona - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

4) PSG-Real Madrid e Atletico-United: chi tra Messi e Ronaldo rischia di più?

I francesi, guidati da Leo Messi, possono vendicare l'eliminazione agli ottavi patita contro le merengues nel 2018. PSG senza pensieri legati al campionato, ampiamente chiuso, e con la testa a questa doppia sfida ormai da mesi. Il Real dovrà togliersi di dosso le difficoltà offensive dell'ultimo periodo in cui ha mancato alcuni match point per blindare la Liga, tenuta aperta dall'inconsueto rivale Siviglia. Finora il miglior Madrid si è visto in Champions League e gli spagnoli sono soliti carburare in questa fase di stagione. Rischia sicuramente di più Ronaldo, nel periodo più buio dal suo ritorno allo United. L'effetto Rangnick si è diluito con il tempo e con esso i risultati. Di fronte ci sarà un Atletico, partito male in campionato ma in netto miglioramento, come testimonia il testa a testa con il Barcellona per la zona Champions.

Ronaldo (Manchester United) Credit Foto Getty Images

5) L'abolizione della regola dei gol in trasferta influirà sull'atteggiamento delle squadre e sull'approccio alle partite? Si tratta di una rivoluzione giusta o è una novità che toglie un po' fascino alle sfide?

Il nuovo regolamento cambierà inevitabilmente la natura della doppia sfida. Subire un gol in casa non sarà più una sentenza e potrebbe offrire partite più aperte e spettacolari, in particolare all'andata. Il rovescio della medaglia potrebbe essere una maggior accortezza delle squadre ospiti. Il calcio europeo è comunque cambiato e le sfide, a questi livelli, vengono giocate sempre a viso aperto. Giusta l'abolizione dei gol in trasferta, quindi, tra l'altro poco equi in caso di arrivo ai tempi supplementari.

