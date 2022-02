Ad

"Cresciuto tanto, che sfida contro Klopp…"

Con la maglia dell’Inter non segna da più di un mese, su rigore contro la Juventus lo scorso 12 febbraio. Su azione, addirittura da 2, dai tempi di Salernitana-Inter del 17 dicembre, ma l’attaccante argentino si dimostra davvero convinto di poter far male alla corazzata di Jürgen Klopp: “Che Lautaro si vedrà? Sicuramente un giocatore molto cresciuto, pronto a essere decisivo e che non vede l’ora di disputare partite di questo valore”.

Lautaro Martinez durante Napoli-Inter, Serie A 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Lautaro è sicuro: "Tener palla e attaccare al momento giusto"

Quindi, l’analisi del match: “Non vediamo l’ora di scendere in campo. Abbiamo passato il turno ai gironi e meritiamo una doppia sfida come questa, un palcoscenico come questo. Sicuramente Klopp ha preparato il match nel migliore dei modi. Noi dovremo essere bravi a tenere palla e attaccarli nei momenti giusti. Loro hanno tantissimi giocatori di qualità, a cui non bisognerà fare alcun tipo di concessione”.

