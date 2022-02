Szymon Marciniak a dirigere la sfida Meazza. Per il fischietto polacco sono quattro i precedenti con i nerazzurri, l'ultimo risale al successo per La UEFA ha presentato la lista degli arbitri impegnati per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ci saràa dirigere la sfida tra Inter e Liverpool , in programma mercoledì 16 alle 21, al. Per il fischietto polacco sono quattro i precedenti con i nerazzurri, l'ultimo risale al successo per 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League di agosto 2020. Prima ancora la vittoria con lo Slavia Praga in Champions nel 2019 (vittoria 3-1), il pareggio contro il Barcellona del 2018 (1-1), mentre la primissima volta fu l'andata degli ottavi di Europa League 2014-2015, quando vinse il Wolfsburg 3-1.

Ad

"Sfortunato" con le italiane

Champions League Inter-Liverpool: probabili formazioni e statistiche 11/02/2022 A 23:27

Porto-Roma del 2019, quando il polacco era alla VAR come collaboratore di Çakir. Partita in cui fu Schick ai supplementari. Çakir era coperto, ma Marciniak sarebbe dovuto intervenire con l'on-field review. L'anno prima fu invece l'arbitro di Tottenham-Juventus, quando non vide il fallo di Vertonghen su Douglas Costa nell'area londinese. Insomma, qualche errore c'è stato. Nell'ultimo periodo, invece, ci sono state polemiche per il suo arbitraggio “pro Qatar” nell'Arab Cup disputata proprio in Qatar, negli stadi che ospiteranno i prossimi Mondiali. Nella semifinale contro l'Algeria, Marciniak aveva dato 9 minuti di recupero nella ripresa, anche se le interruzioni viste durante il match non davano adito a un così corposo recupero. La partita finì addirittura al 109° minuti, ma il Qatar fu comunque eliminato. Nel curriculum di Marciniak c'è comunque qualche pecca. Anche con le squadre italiane... Vedi quanto accaduto indel 2019, quando il polacco era alla VAR come collaboratore di. Partita in cui fu negato un rigore alla Roma per fallo di Marega suai supplementari. Çakir era coperto, ma Marciniak sarebbe dovuto intervenire con l'. L'anno prima fu invece l'arbitro di, quando non vide il fallo di Vertonghen su Douglas Costa nell'area londinese. Insomma, qualche errore c'è stato. Nell'ultimo periodo, invece, ci sono state polemiche per il suo arbitraggio “pro Qatar” nell'disputata proprio in, negli stadi che ospiteranno i prossimi Mondiali. Nella semifinale contro l'Algeria,nella ripresa, anche se le interruzioni viste durante il match non davano adito a un così corposo recupero. La partita finì addirittura al 109° minuti, ma il Qatar fu comunque eliminato.

Ma in netta ripresa: ha arbitrato Milan e Atalanta quest'anno

A parte il precedente in Arab Cup, comunque, Marciniak viene segnalato in netta ripresa. Ha diretto quattro partite durante la fase a gironi, tra cui Liverpool-Milan e Manchester United-Atalanta. Non è stato invece impiegato nell'ultimo Europeo a causa di un'anomalia cardiaca avuta dopo aver contratto il covid. Lui ha continuato ad arbitrare nel campionato polacco, ma Rosetti ha deciso poi di non convocarlo perché “l'Europeo aveva ritmi diversi”.

Da Hakimi a Mané: ecco i 5 gol più belli del torneo

Champions League Bastoni torna a disposizione: ci sarà per Inter-Liverpool UN' ORA FA