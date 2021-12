Inter è capitato il Liverpool da affrontare Klopp, però, non si fida dei nerazzurri e pensa che la qualificazione ai quarti se la dovrà sudare il suo Liverpool. L'Inter è piena di ottimi giocatori, molti dei quali hanno un'esperienza importante in Premier League. E allora, aggiunge Klopp, “sarà una vera sfida di Champions”. Il tecnico tedesco, inoltre, è felicissimo di poter tornare a San Siro dopo la partita col Milan di qualche giorno fa... Dopo il sorteggio bis, all'è capitato ilda affrontare agli ottavi (forse era meglio l'Ajax?). Detto questo, sarà una sfida complicata per i nerazzurri che se la vedranno subito contro una delle favorite per la vittoria della Champions . Jürgen, però, non si fida dei nerazzurri e pensa che la qualificazione ai quarti se la dovrà sudare il suo Liverpool. L'Inter è piena di ottimi giocatori, molti dei quali hanno un'esperienza importante in Premier League. E allora, aggiunge Klopp, “”. Il tecnico tedesco, inoltre, è felicissimo di poter tornare a San Siro dopo la partita col Milan di qualche giorno fa...

La reazione al sorteggio con l'Inter?

Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta... E ora succederà due volte in 3 mesi, per me è una bella notizia. Tutto bene. Certamente è un sorteggio duro, sono primi in Italia, sono un'ottima squadra in un ottimo momento. Vedremo come andranno le cose da qui a febbraio quando ci affronteremo

Nell'Inter ci sono tanti ex giocatori di Premier

Ovviamente giocatori come Sánchez o Dzeko li conosciamo bene e Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più emozionanti del mondo. Poi Simone Inzaghi, al suo primo anno dopo il successo della passata stagione. Ma questa è la strada del Liverpool, non è mai semplice, ma sempre possibile. È una vera sfida di Champions League, quindi tutto bene e non vedo l'ora

Divock Origi esulta per il gol in Milan-Liverpool Credit Foto Getty Images

Rifare il sorteggio è stata la decisione corretta?

Assolutamente sì. Guardandolo live avevo già pensato che non sarebbe stato possibile. Giusto averlo rifatto

