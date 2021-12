Real Madrid è andata su tutte le furie visto Benfica al PSG (una delle favorite alla vittoria finale). Ma cosa dovrebbe dire l'Inter? I nerazzurri sono passati dall'Ajax Striscia la notizia, Valerio Staffelli, ha portato il Tapiro d'Oro a Simone Inzaghi per la 'beffa'. Ilè andata su tutte le furie visto il doppio sorteggio che c'è stato lunedì a Nyon. E come biasimarli, passando dalal(una delle favorite alla vittoria finale). Ma cosa dovrebbe dire l'? I nerazzurri sono passati dall'Ajax al Liverpool , un po' lo stesso epilogo. Per l'occasione, l'inviato di, Valerio Staffelli, ha portato il Tapiro d'Oro aper la 'beffa'.

Ad

Inzaghi però è lucido, da un lato dice che anche con l'Ajax non sarebbe stata tanto facile. Ricordiamo che i lancieri hanno vinto 6 partite su 6 nel girone, cosa capitata di rado nella storia della Champions. Poi sul Liverpool...

Serie A Conte: "All'Inter mi è stato chiesto di vincere e l'ho fatto" UN GIORNO FA

Beffa sorteggio? Non era andata bene nemmeno al primo giro, ma al secondo è sicuramente andata peggio. Al Liverpool penseremo a febbraio, ma ce la giocheremo. [Simone Inzaghi alla consegna del tapiro]

Quando e dove vedere Inter-Liverpool

La gara d'andata, quella di San Siro, tra Inter-Liverpool verrà disputata di mercoledì. Ecco che quella sfida verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime. La gara di ritorno, dell'8 marzo, verrà invece trasmessa in chiaro su Canale 5. Sarà anche la primissima volta, in stagione, in cui l'Inter andrà in onda in chiaro, cosa mai capitata durante la fase a gironi. Liverpool-Inter sarà visibile anche su Sky, NOW e Infinity+.

-INTER-LIVERPOOL, 16 febbaio alle 21 - Amazon Prime;

-LIVERPOOL-INTER, 8 marzo alle 21 - Canale 5, Sky, NOW Tv e Infinity +

"The End of the Storm": il docu-film sul Liverpool campione

Champions League Klopp: "Con l'Inter sfida vera di Champions. Bello tornare a San Siro" IERI A 16:07