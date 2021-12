Inter-Juventus e lo è ancor di più se di mezzo c'è Massimo Moratti. C'era anche l'ex presidente dell'Inter alla presentazione del libro su Peppino Prisco, Pazzo per l’Inter, scritto nel 1992 da Giuseppe Baiocchi, e ristampato in questi giorni per l'anniversario dei 100 anni dalla nascita dello storico dirigente nerazzurro. Moratti, intanto, punzecchia la Juventus pensando ai prossimi È sempree lo è ancor di più se di mezzo c'è. C'era anche l'ex presidente dell'Inter alla presentazione del libro su, scritto nel 1992 da Giuseppe Baiocchi, e ristampato in questi giorni per l'anniversario dei 100 anni dalla nascita dello storico dirigente nerazzurro. Moratti, intanto, punzecchia lapensando ai prossimi sorteggi di Champions che si terranno a Nyon lunedì 13 dicembre. L'Inter è passata come seconda e dovrà pescare dall'urna una prima classificata, ma non la Juventus...

Le parole di Moratti

Non so che avversaria scegliere. Magari Lille o Ajax. Peccato che con la Juventus non possiamo giocare, perché sarebbe stata la più semplice, forse. [Massimo Moratti, dichiarazioni raccolte da Sport Mediaset]

Ovviamente la Juventus non sarà possibile pescarla, in quanto, ai sorteggi per gli ottavi, ci sono ancora dei vincoli: non si possono affrontare squadre della stessa nazione o squadre contro cui si è già giocato durante la fase a gironi. L'Inter sfiderà, quindi, una tra Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern Monaco, Manchester United e Lille.

