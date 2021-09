In una sorta di deja-vu l’Inter come l’anno scorso si trova il Real Madrid sulla strada verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, che manca dal lontano 2011. I nerazzurri di Simone Inzaghi , che saranno sostenuti dai 37.000 tifosi che torneranno sulle tribune dopo due anni d’assenza, proveranno a fare meglio della stagione precedente quando Handanovic e compagni non riuscirono a totalizzare nemmeno un punto e chiudendo con due pesanti ko. Andiamo a vedere le scelte di Inzaghi e Ancelotti per questa prima sfida valida per il girone D di Champions League.