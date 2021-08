Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol. Il sorteggio della Champions League 2021/2022 ha disegnato per i nerazzurri un percorso per tre quarti identico a quello della passata stagione. Estratta nel Gruppo D, la formazione di Milano ritroverà Real Madrid e Shakhtar Donetsk, come nella passata edizione della Champions, oltre alla sfida inedita con i moldavi dello Sheriff Tiraspol.

"È un girone che nasconde insidie, inusuale ritrovare Real e Shakhtar", ha detto l'ad nerazzurro Marotta. "Siamo contenti di affrontare De Zerbi e poi c'è la favola Sheriff, ma l'importante sarà arrivare agli appuntamenti nella condizione migliore. Vincere al Bernabeu sarà un'impresa difficile".

Il punto sui gironi

La differenza, rispetto a 12 mesi, risiede tutta nel cambiamento di queste squadre (Inter compresa). Il Madrid è passato da Zinedine Zidane, pluri-vincitore europeo, alla sicurezza chiamata Carlo Ancelotti (altro pluri-vincitore). Le Merengues non sono mai facili da affrontare, e con il probabile innesto di Kylian Mbappé diventano ancora più scomode. Sicuramente, i nerazzurri dovranno fare affidamento sulla partita davanti al proprio pubblico per provare a estrarre il massimo dalla doppia sfida con gli spagnoli (4 punti, sulla carta).

Contro la banda di Roberto De Zerbi, invece, passata grazie al play off contro il Monaco, servirà grande sangue freddo. L'impronta del tecnico lombardo è già ben visibile in pancia agli arancioni, e il roster ci parla di un gruppo comunque solido per competere in Champions League. Il legato tattico, in questo caso, può essere la partita che i nerazzurri giocarono contro il Sassuolo il 28 novembre 2020, e che diede il via alla marcia tricolore. Conte, in quella situazione, riuscì a disinnescare ogni soluzione dei neroverdi, scappando sul 2-0 nel primo quarto d'ora. Inzaghi può prendere spunto.

A completare il quadro, gli ultimi arrivati dello Sheriff Tiraspol. In questo caso l'Inter è praticamente obbligata ad ottenere 6 punti (niente di impossibile), ma per farlo sarà necessario tenere la concentrazione sempre alta. Un passo falso contro lo Sheriff, che viaggia come la cenerentola dell'intera Champions, potrebbe costare l'accesso agli ottavi.

