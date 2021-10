L’Inter batte un colpo in Champions League. I nerazzurri fanno l’unica cosa possibile per restare aggrappati alla speranza di accedere agli ottavi di finale, ovvero vincere contro la sorpresa Sheriff. Il 3-1 finale matura dopo un match controllato per larghi tratti, indirizzato dal vantaggio nel primo tempo con il solito Dzeko e non compromesso dal pareggio improvviso degli ospiti su punizione con Thill: Handanovic sorpreso dai 30 metri. Ci pensano Vidal e De Vrij a scavare il solco tra gli uomini di Inzaghi e lo Sheriff: successo meritato per l’Inter, capace di creare tante occasioni e, questa volta, di capitalizzare. Ora il match di ritorno, altro snodo cruciale per il cammino in Champions.

Il tabellino

INTER-SHERIFF 3-1 (primo tempo 1-0)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (53' Bastoni); Dumfries, Barella, Brozovic (85' Sensi), A.Vidal (75' Gagliardini), Perisic (85' Kolarov); Lautaro Martinez, Dzeko (75' Sanchez). All. Simone Inzaghi

SHERIFF TIRASPOL (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano da Silva; Addo (75' Nikolov), Thill; A.Traoré (90' Cojocari), Kolovos (84' Cojocaru), Castañeda (46' Radeljic); Bruno Souza. All. Yuriy Vernydub

Gol: 34' Dzeko (I), 52' Thill (S), 58' Vidal (I), 67' De Vrij (I)

Assist: 2-1 Dzeko (I), 3-1 Dumfries (I)

Ammoniti: Dimarco (I), Cojocaru (S)

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi)

L'esultanza di Vidal dopo il gol in Inter-Sheriff Tiraspol - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

16' CHE OCCASIONE PER DUMFRIES - Contropiede guidato da Dzeko, che manda in campo aperto l'olandese: l'esterno si allunga il pallone, uscita di Celeadnic.

17' OCCASIONE PER DZEKO - Strappo di Barella, palla per Lautaro: dopo un tocco lungo la sfera arriva al bosniaco, che calcia sull'uscita del portiere e viene murato.

28' ALTRA OCCASIONE PER DUMFRIES - Il pallone arriva all'olandese dopo un tocco di Dzeko: conclusione a cercare il primo palo, pallone sul fondo.

34' GOL DI DZEKO - Calcio d'angolo dalla sinistra per i nerazzurri, spizzata sul primo palo e grande girata al volo con il sinistro sotto l'incrocio.

52' GOL DI THILL - Punizione dal 25 metri sopra la barriera, Handanovic non riesce ad arrivare sul pallone.

55' DUMFRIES SPRECA - Cross di Perisic, la difesa lascia la palla lì: conclusione di sinistro da pochi passi e pallone alto.

56' PALO DI PERISIC - Triangolazione tra il croato e Dzeko, sinistro sul primo palo: legno pieno.

58' GOL DI VIDAL - Dzeko manda in porta il cileno, che calcia da posizione leggermente defilata: Celeadnic tocca il pallone ma non basta.

67' GOL DI DE VRIJ - Altro corner per i nerazzurri, sponde di Dumfries sul secondo palo: girata al volo dell'altro olandese.

83' TRAVERSA DI LAUTARO - Bellissima azione dell'Inter, culminata con il sinistro del Toro: legno pieno.

Il migliore

Edin DZEKO - Un gol e un assist, il cigno di Sarajevo colpisce ancora al volo; è lui a sgretolare il blocco europeo con un colpo di impareggiabile eleganza. Troppe volte abbandonato a se stesso da un'Inter eccessivamente schiacciata in fase di non possesso, riesce comunque ad aprirsi varchi interessanti sfruttando la sua stazza in contropiede.

Il peggiore

Denzel DUMFRIES - Legnoso e scoordinato - tre occasioni clamorose divorate davanti al portiere forniscono una prova indelebile -, non approfitta mai dello scompiglio creato dalle incursioni di Barella.

