Gazzetta dello Sport l'ex nerazzurro Wesley Sneijder che racconta l'Inter del presente con il pensiero che va, inevitabilmente, alla stagione del Triplete. Tra gli elogi dell'olandese non solo quelli ai giocatori, ma anche a mister Nel giorno di Inter-Liverpool , interviene ai microfoni dellal'ex nerazzurroche racconta l'Inter del presente con il pensiero che va, inevitabilmente, alla stagione del. Tra gli elogi dell'olandese non solo quelli ai giocatori, ma anche a mister Simone Inzaghi

""Inzaghi mi piaceva da calciatore. Ma come allenatore lo apprezzo molto di più. Un predestinato, non è arrivato all’Inter in un momento semplice, aveva tutto da perdere dopo lo scudetto dello scorso anno. E invece tutto gli riesce facile. Credo che la sua più grande dote sia l’umiltà: lo si capisce dal modo in cui è stato percepito dal gruppo dopo Conte. Pare esser nato per fare il tecnico. Farà grandissime cose con l’Inter, ne sono certo".

Su Inter-Liverpool

"Sarà una gara molto intensa, di stampo europeo, l’Inter dovrà essere brava a reggere i ritmi della squadra di Klopp. Il Liverpool ha un organico più collaudato, più abituato a questo tipo di partite. Inzaghi sta lavorando solo da quest’anno. Ma la sua impronta è netta, decisa".

IL RUOLO DI CALHANOGLU

"Giocavo diversamente da lui, anche se a volte sembra che la zona di campo sia la stessa. Hakan è uno dei segreti di questa Inter: lo reputo un fuoriclasse, ha i colpi per decidere da solo una partita. Il Liverpool farà bene a controllarlo da vicino. Anzi, speriamo di no..."

Su Dzeko

"E' come Ibrahimovic: l’età non conta, conta solo quello che dimostri in campo. Il bosniaco è una fuoriserie. E può fare la differenza anche fino a 40 anni".

Su Mourinho

"Mi sarebbe piaciuto vederlo sempre e solo in nerazzurro. Roma non è una piazza semplice, ma il mister saprà anche lì fare le cose migliori per la sua squadra".

LA CRESCITA DI DUMFRIES

"Chi si sorprende forse non lo conosce bene. È uno dei migliori nel ruolo in circolazione, con l’Olanda ha giocato grandi partite. Si vede da lontano che è un campione. E si vedeva pure prima, doveva solo capire la Serie A. Stupirà ancora di più".

