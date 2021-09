Champions League

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi e Milan Skriniar hanno parlato ai microfoni della stampa subito dopo il pareggio a reti bianche maturato all'Olimpico di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. I nerazzurri hanno disputato una partita sottotono, sprecando una manciata di occasioni da gol nitide. Ecco le dichiarazioni dei due protagonisti.

L'analisi di Inzaghi

"Lo 0-0 è il risultato più strano, vedendo la partita. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo trovato un grandissimo portiere ma lo Shakhtar è una grandissima squadra molto ben allenata da Roberto De Zerbi".

Sulle prossime sfide di Champions

"Il girone è molto equilibrato, ora vediamo come andrà il doppio confronto nostro con lo Sheriff e quello dello Shakhtar col Real Madrid. Poi vedremo come andrà lo scontro diretto di novembre in casa nostra".

Sulle prove di Dzeko e Lautaro

"Io penso che abbiano fatto una grande gara. Si sono sacrificati con la squadra. Prima loro due poi Correa e Sanchez che vengono da dei problemi ma cominciano a star bene. Abbiamo tante partite ravvicinate, sapevamo che era una trasferta insidiosa due giorni e mezza dopo la sfida contro l'Atalanta. Una volta che non riesci a far gol siamo stati bravi a portare via un pareggio. Con un po' di rammarico però abbiamo trovato un avversario di valore".

Skriniar: "Shakhtar forte, ma la nostra difesa..."

"Lo Shakhtar è una buona squadra, palleggiano bene. Come gli anni precedenti con il Sassuolo. Non era facile, per questo ho fatto i complimenti alla squadra per come ha fatto la fase difensiva. Volevamo questi tre punti, ci siamo andati vicino ma non siamo riusciti a fare gol".

E' rimasta la mentalità vincente?

"Sì. La mentalità vincente ci è rimasta. Si è visto anche oggi che volevamo andare a vincere questa partita. Ora testa alta, è ancora tutto aperto".

Inzaghi: "Sfida non decisiva, ma molto importante"

