Penso che quella di domani sia una partita importante per noi - dice in conferenza stampa - Abbiamo già passato il turno, al pari del Real Madrid, ma ci teniamo a fare una grande gara. All'andata abbiamo fatto molto bene, ma non è bastato e dovremo quindi fare qualcosa di più". È la vigilia della sfida di Champions League con il Real Madrid e Simone Inzaghi è pronto ad affrontare questa sifda senza abbassare la guardia. "".

Alla domanda su che cosa è cambiato nell'Inter dell'ultimo periodo, Inzaghi risponde sicuro:

C'era bisogno di conoscerci, ma la squadra ha giocato bene fin da subito. L'esempio lampante è proprio l'andata col Real, dove abbiamo giocato un buon calcio pur perdendo, per poi lasciare anche qualche punto per strada in campionato. Ora veniamo da una buona striscia positiva che ci ha dato anche maggiore autostima.

Inevitabile parlare di Carlo Ancelotti e qualcuno gli chiede se c'è qualcosa del tecnico del Real in cui si rivede, ma per il tecnico di Reggiolo ci sono solo complimenti: "La sua carriera parla per lui. Anche prima dell'andata abbiamo parlato, è sempre un piacere conversare di calcio con lui. Sono contento che stia andando molto bene nel campionato spagnolo, dove ha già preso un vantaggio importante sulla seconda. Gli vanno fatti i complimenti, è un grandissimo che ha vinto tanto".

Capitolo infortunati: come stanno? "Non ci saranno Ranocchia, Darmian, Satriano e Correa, che purtroppo ha avuto quel problema domenica all'Olimpico. Mi dispiace molto perché secondo me stava crescendo. Lo conosco bene e secondo me era proprio nel momento in cui stava meglio, dopo aver assorbito lavori e fusi orari. Lautaro sta bene, non ha avuto problemi. Per De Vrij e Kolarov vi dirò dopo l'allenamento post-conferenza".

La squadra è comunque riuscita a cavarsela anche senza schierare gli 11 titolari:

Penso sia un orgoglio per ogni allenatore. Hanno giocato tutti, chi più e chi meno, e per me è un orgoglio vedere che chi gioca meno è tra i migliori in campo. Ho la fortuna di avere dei grandissimi professionisti a disposizione, devo cercare di gestirli nel migliore dei modi, proponendo sempre cose nuove. Ho a che fare con professionisti molto seri.

