Di ritorno dalla bolgia del Meazza, Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria dei suoi ragazzi contro lo Sheriff per 3-1 nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. In Ucraina il Real Madrid ha inflitto un pesante pokerissimo allo Shakhtar di De Zerbi, riaprendo la corsa per la qualificazione. Il tecnico nerazzurro ha parlato dell'imminente cammino dei suoi per quanto concerne il ritorno di questo girone imprevedibile.

Sulla prestazione dei suoi

Abbiamo fatto la partita che dovevamo. Sapevamo che loro venivano con entusiasmo e che sarebbe stata complicata. Abbiamo creato tantissimo e preso due pali, esprimendo un ottimo gioco anche se possiamo ancora migliorare nella gestione delle ripartenze”.

Sulla crescita della squadra

Di lavoro ce n’è da fare, ma questa squadra è un piacere vederla. Sfortunatamente abbiamo giocato molto in trasferta, perché siamo trascinati da questo pubblico. Abbiamo perso contro il Real una gara incredibile e con l’Atalanta abbiamo pareggiato sbagliando un rigore nel finale. E’ un piacere allenare questa squadra”.

Sui rientri dagli infortuni

“Stiamo recuperando, abbiamo ancora qualcuno fuori come Calhanoglu e Correa. Aspettiamo tutti, giocando ogni tre giorni abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”.

Sulla solidità difensiva

“E’ lì che dobbiamo migliorare. Contro squadre che ripartono molto dobbiamo essere più puliti tecnicamente. Abbiamo concesso delle ripartenze pericolose e stiamo cercando di migliorare. I gol sono pochi per quanto creato, quindi potevamo fare più gol già nel primo tempo”.

Sull'incertezza di Handanovic

“Il nostro capitano può sbagliare come tutti”.

Sulla prima di Vidal da titolare

“Arturo si allena con grande entusiasmo. Volevano esserci anche a Roma e sapevo che stasera lui poteva essere importante. E’ un valore aggiunto di questa squadra e ha l’entusiasmo di un ragazzino”.

