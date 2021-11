La vittoria per 4-2 sullo Zenit San Pietroburgo all'Allianz Stadium, in un match valido per la quarta giornata del Girone H, consente alla Juventus di qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo. Ora i bianconeri di Allegri possono completare l'opera blindando il primo posto nel girone: per centrare l'obiettivo sarà necessario non perdere contro il Chelsea a Stamford Bridge il prossimo 23 novembre. In questo caso, infatti, i punti di distanza tra bianconeri e Blues resterebbero 3 e anche in caso di aggancio nell'ultima giornata gli scontri diretti premierebbero la Juve (che a Torino ha vinto 1-0 grazie a un gol di Chiesa). In caso di sconfitta della Juventus a Londra, invece, Lukaku e compagni aggancerebbero i bianconeri in vetta e il discorso primo posto sarebbe rimandato agli ultimi 90 minuti del girone.