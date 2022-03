Calcio

Champions League Juventus, Allegri gela il giornalista: "Parlare di fallimento è da disonesti"

CHAMPIONS LEAGUE - Le parole dell'allenatore bianconero dopo la disfatta contro il Villarreal: "Eravamo in corsa per i quarti, siamo in corsa per un posto in Champions, siamo in vantaggio in Coppa Italia. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare. Stasera la Juventus ha fatto una delle migliori gare in Europa. Io sto sempre coi piedi per terra e valuto quello che ho in mano"

