Juventus torna ad indossare l'abito di gala per la sfida di Champions League contro i campioni in carica del Chelsea. Una partita difficile, che i bianconeri dovranno affrontare Massimiliano Allegri e del capitano Giorgio Chiellini alla vigilia del match. Dopo i due successi di fila in campionato, latorna ad indossare l'abito di gala per la sfida dicontro i campioni in carica del. Una partita difficile, che i bianconeri dovranno affrontare senza gli infortunati Paulo Dybala e Alvaro Morata , finiti ko contro la Sampdoria. Le due squadre si trovano appaiate in testa al girone dopo le vittorie contro Malmoe e Zenit. Sentiamo quali sono le considerazioni die del capitanoalla vigilia del match.

Sulla formazione

"Deciderò la formazione mercoledì mattina, abbiamo fatto un buon allenamento e a parte Ramsey sono tutti a disposizione. L'unica punta di ruolo è Kean. Metterò due o tre attaccanti a seconda delle caratteristiche. Vedremo. Titolari domani? Szczesny, Locatelli e Alex Sandro. Gioca anche Danilo".

Sul Chelsea

"Loro sono solidi fisicamente e organizzati, ci vuole una buona partita dal punto di vista della tecnica. Bisogna dare pressione, domani, ma nel modo giusto, e poi la chiave sarà giocare bene in fase di possesso, perché non si può pressare 95 minuti. Domani voglio vedere una partita tecnicamente "pulita", dovremo aver pazienza ma anche il gusto di giocare queste sfide. È una gara internazionale" .

Sui singoli

Bernardeschi ha grandi potenzialità, deve fare partite di sostanza come con la Samp. Tutto parte dalla testa. Rabiot è a disposizione. Arthur è indietro fisicamente, faremo due amichevoli durante la sosta per aiutarlo nella crescita di condizione. Bentancur è cresciuto molto, ma secondo me da solo non può fare la regia. Ha bisogno di collaborazione e Locatelli può essere il compagno di reparto giusto. Kean sa fare gol, molto bene: attacca la profondità, chiude bene l'azione. Deve migliorare nel gioco di squadra e nella tecnica individuale, ma ha già una buona esperienza» Mi aspetto da Chiesa che continui come sta facendo, e cresca ancora. L'Europeo lo ha messo in una condizione in cui tutti si aspettano di più, il suo margine di errore è diminuito. Sarà una stagione importante e molto difficile".

Sull'atteggiamento

Se un giocatore è alla Juventus è difficile discuterlo tecnicamente. La differenza poi la fa la testa, nel mettersi a disposizione, nella voglia di migliorare e nella cattiveria. Sembrano dettagli, ma non lo sono".

Sulla Champions

"Io ho l'ambizione di vincere la Champions League. È un desiderio, una passione e un'emozione che porta a fare cose straordinarie. Poi, non so se ci arriveremo, ma l'obiettivo è là, e bisogna andarlo a prendere. Questo fa la differenza".

Queste le parole di Giorgio Chiellini. "Sarà una partita bella quanto difficile, ma sono anche le sfide più semplici da preparare e non vediamo l'ora. Dovremo avere pazienza ed essere compatti stando attenti alle ripartenze, il Chelsea gioca da squadra. Bisognerà creare situazioni che a loro non piacciono e non permettere che le qualità di campioni come Lukaku emergano. Ma non c'è solo lui. Una vittoria aiuterebbe a crescere ancora, e sarebbe importantissima per la classifica, ma non bisogna mai perdere l'equilibrio, sia nel bene che nel male. Dobbiamo pensare al presente, a migliorare e a lavorare, consapevoli della strada che c'è da fare ma anche delle nostre qualità. Prospettiva e consapevolezza: in Champions League l'obiettivo adesso è passare il turno, poi vedremo. Dybala? È fondamentale per noi, ma abbiamo le caratteristiche per essere comunque pronti. Uno dei pregi di Allegri è proprio cercare sempre nuove soluzioni".

