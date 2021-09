Federico Chiesa dà forfait per l'esordio della Juve in Champions League, in programma domani sera alle 21:00 a Malmoe. Il classe 1997, che era rientrato in anticipo dal ritiro azzurro a causa di un problema a un flessore, aveva saltato anche il match di sabato contro il Napoli. Problemi invece a un ginocchio per Bernardeschi, partito titolare con la squadra di Spalletti.

Stamattina, durante la rifinitura alla Continassa, Chiesa aveva lavorato a parte, chiaro indizio che ancora il suo recupero non era completo, e la previsione sarebbe stata al massimo di un suo rientro in panchina. Le sue condizioni, e la prospettiva del big match col Milan di domenica, hanno indotto il tecnico a rinunciare alla sua convocazione.

