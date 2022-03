Adrien Rabiot, centrocampista della dramma bianconero' in Champions League per la sconfitta contro il Tutti gli allenatori lo schierano in campo titolare ma, spesso, è autore di prestazioni ai limiti della sufficienza: strano caso per, centrocampista della Juventus ed ex PSG e, nonostante tutto, titolare indiscusso della Nazionale francese. All'indomani del '' inper la sconfitta contro il Villarreal , tanti sono gli interrogativi in casa bianconera, ed uno tra questi è proprio il ruolo di Rabiot.

Il giocatore percepisce circa 7 milioni netti a stagione anche se non ha mai convinto del tutto l'ambiente ma si pensava che, con un tecnico come Max Allegri, la situazione potesse migliorare. Nulla di più sbagliato. A difendere, però, il francese è intervenuto il ct della Nazionale campione del mondo Didier Deschamps che, in conferenza stampa, ha dichiarato indispensabile il giocatore per la sua squadra.

Non so se sia più a suo agio con noi. È chiaro però che le prestazioni dipendono anche dai giocatori che hai intorno e dal resto della squadra

Le parole di Deschamps

È sempre difficile paragonare i giocatori tra club e Nazionale, ma Adrien è polivalente, può esprimersi in ruoli e sistemi diversi, garantendo volume di gioco e tecnica. È sempre stato interessante in fase offensiva, ma alla Juve ha migliorato molto quella difensiva. Non voglio difenderlo o attaccare la Juve o Allegri, ma ogni giocatore ha un ruolo prediletto. Con la Francia ha giocato anche come sta facendo alla Juve negli ultimi tempi, da esterno, oppure in una mediana a due. Poi è chiaro che da mezzala si esprime al meglio perché ha libertà di attaccare la profondità. È un centrocampista completo. È chiaro però che le prestazioni dipendono anche dai giocatori che hai intorno e dal resto della squadra

È solo un problema di ruolo quindi per Rabiot? Sarà... Sicuramente non è uno dei problemi che dovrà risolvere la Juventus a centrocampo, il reparto più debole di tutta la squadra di Allegri.

Juve senza gioco e centrocampo da 4 anni: come ripartire?

