L’unica apparizione europea di Vlahovic sta tutta in un pugno di minuti giocati con la maglia del Partizan contro lo Zaglebie Lubin. Era la stagione 2016-17, Dusan aveva 16 anni e la sua squadra si giocava in piena estate la qualificazione all’Europa League. Cinque anni dopo, il gigante serbo torna sul palcoscenico continentale, ma questa volta lo fa per giocarsi gli ottavi di finale di Champions League : un gran bel salto.

Del Piero, Trezeguet e Inzaghi

Ad

David Trezeguet. Al principe delle aree di rigore di Rouen bastarono 21 minuti per segnare il definitivo 2-1 contro il Panathinaikos: correva l’anno Duemila. David quel giorno Super-Pippo Inzaghi, in gol dopo appena 34' contro il Feyenoord all'esordio assoluto in UCL. La prima in Champions con la maglia della Juve per Dusan arriva a 22 anni, la stessa età di un bomber che il serbo spera di emulare:Al principe delle aree di rigore di Rouen bastarono 21 minuti per segnare il definitivo 2-1 contro il Panathinaikos: correva l’anno Duemila. David quel giorno sostituì Alessandro Del Piero , che 5 anni prima aveva festeggiato la prima volta in Champions alla stessa maniera: il 13 settembre, al Westfalenstadion contro il Borussia Dortmund, “Pinturicchio” disegnò quel famoso arcobaleno poi diventato il suo marchio di fabbrica. Nella stessa pagina anche, in gol dopo appena 34' contro il Feyenoord all'esordio assoluto in UCL.

Champions League Villarreal-Juventus: probabili formazioni e statistiche 14/02/2022 A 22:43

Quanto ci hanno messo i bomber della Juventus a sbloccarsi in Champions?

GIOCATORE PRIMO GOL IN UCL Alessandro Del Piero Prima partita, vs Borussia Dortmund Filippo Inzaghi Prima partita, vs Feyenoord David Trezeguet Prima partita, vs Panathinaikos Carlos Tevez Settima partita, vs Malmoe Gonzalo Higuain Seconda partita, vs Dinamo Zagabria Cristiano Ronaldo Quarta partita, vs Man. United

Ci vuole tempo

Nulla è scontato in Europa: la Champions è un’altra storia. Nella storia centenaria della Juve sono tanti i campioni che hanno “steccato” la prima. Carlitos Tevez, per esempio, trovò il gol solamente al secondo anno in bianconero. Più precisamente, nel girone di qualificazione contro il Malmoe. Andò un po’ meglio a Gonzalo Higuain, a segno alla seconda del girone contro la Dinamo Zagabria nell’anno della seconda finale targata Allegri (2016-17). Persino Mr. CR7, un uomo da 5 Champions League e record di gol nel torneo (141), con la Juventus ha esultato al quarto match disputato, contro lo United.

Allegri: "Discutere Morata tecnicamente è follia pura"

Champions League Juve, senti Danjuma: "L'obiettivo è vincere la Champions" 14 ORE FA